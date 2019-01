Noi imagini cu sportivul român ucis de revelion. Ce spun jurnaliştii din Londra VIDEO Redactorul sef al unui ziar din londra a dezvaluit la rominia tv detalii socante despre incident "Era vorba de o proprietate privata, deci este vorba de un apartament de lux din zona centrala a Londrei, in Park Lane, zona cea mai scumpa din Europa. El s ar putea sa nici nu fi stiut ce pazeste acolo. El era undeva jos si a fost anuntat de jos "ia vedeti ca vor unii sa intre peste noi". Omul era platit bine pentru o seara de munca, lua la 4-500 lire sterline pentru o nopate. Vecinii spun ca acolo intrau fete care aratau a prostituate de lux", a spus jurnalistul la Romania TV. Romanul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

