Noi imagini cu momentele atacului din Sri Lanka - VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadoarea americana in Sri Lanka, Alaina Teplitz, a declarat miercuri la CNN ca Statele Unite ale Americii (SUA) nu aveau nici o informatie prealabila referitoare la atentatele care au avut loc duminica, in ziua de Paste, in Sri Lanka, pe care ele s-o transmita autoritatilor de la Colombo, relateaza…

- Camerele de supraveghere au surprins un tanar cu rucsac, suspect ca ar fi detonat bombele in biserica din Sri Lanka, chiar in timpul slujbei de Pastele catolic.Video shows Suspected suicide bomber entering #SriLanka church. #EasterSundayAttacksLK #SriLankaAttacks pic.twitter.

- Atacurile sinucigase au provocat un carnagiu in duminica de Pasti in trei hoteluri de lux si trei biserici, in capitala Colombo si in apropiere, iar autoritatile au atribuit aceasta baie de sange miscarii islamiste locale National Thowheeth Jama'ath (NTJ) si incearca sa stabileasca daca aceasta a…

- Camerele de supraveghere au surprins un tanar cu rucsac, suspect ca ar fi detonat bombele in biserica din Sri Lanka, chiar in timpul slujbei de Pastele catolic. Atentatele nu au fost revendicate de niciun grup, insa un purtator de cuvant al Guvernului de la Colombo si ministrul Sanatatii, Rajitha…

- Ambasada SUA a informat ca a fost gasit un pachet suspect la gara Kolpetty din Colombo. Echipele de dezamorsare a bombelor se afla la fata locului. Ambasada avertizeaza lumea sa evite zona si sa ramana vigilenta. Unul dintre atacatorii care s-au sinucis in timpul atentatului era un suspect…

- Opt explozii au lovit duminica Sri Lanka. Mai multe bombe au explodat in hoteluri si biserici, in timpul liturghiei de Paste. 290 de persoane au murit, intre acestia si cateva zeci de straini. De asemenea, 500 de persoane au fost ranite. Numarul lor exact "este dificil de determinat. Aproximativ…

- In timp ce oaspeții de la Hotelul Cinnamon Grand din Sri Lanka așteptau la rand pentru micul dejun tip bufet in duminica de Paști, unul dintre oamenii care stateau la coada era pe punctul de a dezlanțui un val de groaza, noteaza telegraph.co.uk. Barbatul, care s-a cazat la hotel cu o noapte inainte…

- Peste 200 de persoane au murit si peste 450 au fost ranite in opt explozii produse duminica la hoteluri si biserici din Sri Lanka, unde oamenii se adunasera pentru a sarbatori Pastele catolic, informeaza BBC. Prima deflagratie a avut loc la o biserica din capitala Colombo, oficialii vorbind despre un…