- Cele doua femei sunt mama si fiica si nu sunt calugarite, desi ele sustin acest lucru si poarta haine monahale, scrie digi24.ro. Cele doua femei au inceput sa faca scandal pe strazile din Vaslui inca de duminica. Au umblat haotic, cu bagaje voluminoase, printre masini si au bruscat si au injurat trecatorii.…

