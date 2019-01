Stiri pe aceeasi tema

- Este mare durere in inimile celor care l-au cunoscut și iubit pe Tudor Simionov. Dupa ce, cel mai probabil, și-a revenit din șoc, Madalina, iubita romanului ucis la Londra, a inceptu sa iși exprime suferința in mediul online.

- Au aparut primele imagini cu momentul in care Tudor Simionov, romanul ucis in noaptea de Revelion la Londra a fost atacat. In imaginile prezentate de Daily Mail se poate observa ca in timp ce toți cei prezenți se bat, o alta persoana apare cu un cuțit in mana, același cuțit cu care a fost ucis romanul…

- Tudor Simionov avea 33 de ani. De puțin timp, era in Londra, alaturi de prietena sa. Muncea pentru a-și plati studiile. Visa și muncea de cand se știe sa-și depașeasca condiția și sa aiba puterea de a face mai mult pentru cei pe care-i susținea.

- Tudor Simionov si-a pierdut viata intr-un tragic incident din Londra, petrecut in noaptea de Revelion, in jurul orei ocale 5:30 (7:30 in Romania), canotorul roman incercand sa opreasca un grup de indivizi care au vrut sa intre fara invitatii la o petrecere...

- Doi adolescenți au fost arestați, fiind suspectați de uciderea unui barbat de 25 de ani. Acesta a fost injunghiat mortal pe o strada din nordul Londrei. Adolescenții despre care se crede ca l-ar fi ucis...

- O femeie a fost spovedita de un preot in plina strada, in spatele unei benzinarii din București, Romania. Scenele incredibile s-au petrecut sub ochii unui echipaj de poliție și au fost filmate.

- Un tata și-a injunghiat propriul fiu in plina strada. S-a intamplat in mijlocul orașului Chișinau, capitala Republicii Moldova. In Sectorul de Centru al Chișinaului, un tata și fiul sau au stat la un pahar, a anunțat publika.md . La un moment dat, intre cei doi a intervenit un conflict. Tatal n-a stat…