Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) romanești vor putea obține fonduri europene de cate 1 milion - 5 milioane de euro fiecare, in anumite condiții, pe proiecte in domenii de afaceri diverse, de la producție de programe IT și jocuri video pana la textile și alimentație, printr-o noua linie de finanțare 2.2 IMM in cadrul Programului Operațional Regional (POR) scoasa, luni, in consultare publica, intr-o varianta modificata fața de ce am avut pana acum. Propunerea de Ghid al solicitantului, modelul de plan de afaceri, lista domeniilor eligibile și alte documente utile sunt disponibile…