Stiri pe aceeasi tema

- Acuzata de opoziție ca duce țara de rapa și aflata in conflict deschis cu mare parte a mediului privat, mai ales cel financiar, dupa ce a introdus noi taxe și impozite, alianța care conduce Romania a dat lovitura, in luna decembrie.

- Statul a anunțat miercuri perioada in care societațile cu raspundere limitata (SRL), personale fizice autorizate (PFA) și alte tipuri de firme ale fermierilor se vor putea inscrie pentru fondurile europene destinate afacerilor mici și mijlocii cu fructe, potrivit startupcafe. Ministerul ...

- ​Statul a anunțat miercuri perioada în care societațile cu raspundere limitata (SRL), personale fizice autorizate (PFA) și alte tipuri de firme ale fermierilor se vor putea înscrie pentru fondurile europene destinate afacerilor mici și mijlocii cu fructe. Citește mai departe și comenteaza…

- In data de 1 Decembrie 2018 a inceput implementarea proiectului: „Provocari comune – soluții comune: coperare instituționala in domeniul turismului”, acronim: ProTourism, finanțat in cadrul Programului Interreg V-A Romania-Ungaria, cod eMS ROHU – 300. Partenerii proiectului sunt: orașul Jimbolia – lider…

- ​Statul a anunțat, în sfârșit, data la care spune ca va deschide linia de fonduri europene în valoare totala de 200 de milioane de euro pentru fermierii grupați în organizații de utilizatori de apa în agricultura, care vor sa investeasca în instalații de irigații.…

- ​S-a anunțat perioada în care se vor putea depune proiecte pentru fonduri europene de maximum 1 milion de euro fiecare, pentru modernizarea instalațiilor de irigații, o oportunitate de finanțare importanta pentru fermierii coalizați în organizații de utilizatori de apa în agricultura.…

- ​Antreprenorii români vor putea obține fonduri europene de 100.000 euro - 1,05 milioane euro pentru investiții în producția și marketingul fructelor, printr-o linie de finanțare în valoare de 51 milioane euro, care urmeaza sa se deschida în primul trimestru al anului 2019. De…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat, luni, ca nu stie care este situatia bugetara a Romaniei si ca ea a facut tot ceea ce a putut pentru ca tara noastra sa nu piarda fonduri europene.