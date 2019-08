Stiri pe aceeasi tema

- In lunile iulie și august au fost confirmate 22 de noi focare de pesta porcina africana in județul Braila, asta dupa ce fusesera stinse 140 de astfel de puncte, dupa cum informeaza Directia Sanitara...

- Pesta porcina africana (PPA) s-a reactivat in judetul Braila, pe parcursul lunii iulie si august fiind confirmate 22 de noi focare, a informat Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA). Anterior, fusesera stinse 140 de focare, dar virusul a reaparut pe 3 iulie in intr-o gospodarie…

- Noua focare noi de pesta porcina au fost descoperite in județul Dolj, fiind eutanasiați intr-o singura zi peste 250 de porci. De la inceputul aparitiei pestei porcine in Dolj, in acest an, au fost sacrificati aproape 3.000 de porci, anunța MEDIAFAX.Citește și: Ciudațenia din cazul de la Caracal.…

- Pesta porcina se extinde cu repeziciune in estul tarii. In județul Galați a fost afectata de epidemie inclusiv ferma unui medic veterinar. Probleme mari sunt și in județul vecin, la Braila, unde peste 3 mii de animale dintr-o ferma vor fi sacrificate.

- Trei mii de porci de la o ferma din judetul Braila vor fi sacrificati, dupa ce a fost confirmat virusul de pesta porcina. Luna trecuta, 17 focare au fost descoperite in acest judet, in care sunt cele mai mari ferme de porci din Romania.

- Inca doua focare de pesta porcina africana au aparut in județul Buzau. Direcția Sanitar Veterinara a anunțat ca a fost confirmata prezența virusului PPA in doua gospodarii din Caldaraști și Padina. In urma confirmarii diagnosticului, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala București (I.D.S.A.)…

- Aproximativ 120 de suine din trei localitati vor fi sacrificate, marti, prin ordin al prefectului judetului Giurgiu, dupa ce la Singureni, Stejaru si Cranguri au fost confirmate mai multe focare de pesta porcina africana potrivit potrivit Agerpres. "Saptamana trecuta au fost ucisi 100 de porci…

- Peste 3.000 de porci au fost sacrificați in ultimele doua saptamani in mai multe localitați din județul Teleorman, ca masura preventiva pentru evitarea extinderii cazurilor de pesta porcina africana (PPA). „Vin peste noi cu jandarmii sa ne ridice animalele sanatoase”, se plange un proprietar.Citește…