Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Dolj sunt in alerta, dupa ce 10 mistreți au fost gasiți morți pe un camp din județ. In alte trei localitați de pe malul Dunarii a fost confirmat, joi, virusul pestei porcine, zeci de animale fiind ucise, transmite corespondentul MEDIAFAX.Virusul pestei porcine a fost ...

- 10 mistreți au fost gasiți morți pe un camp din Dolj, iar autoritațile așteapta rezultatul testelor pentru a vedea daca sunt infectați cu virusul pestei porcine. Intre timp, pesta s-a extins in cel puțin trei localitați din sudul județului, la malul Dunarii, și peste 1.000 de porci au fost deja uciși.…

- Autoritațile din Dolj sunt in alerta, dupa ce 10 mistreți au fost gasiți morți pe un camp din județ. In alte trei localitați de pe malul Dunarii a fost confirmat, joi, virusul pestei porcine, zeci de animale fiind ucise, transmite corespondentul MEDIAFAX. Virusul pestei porcine a fost confirmat,…

- Este alerta de pesta porcina in Dolj! Alte doua focare au fost confirmate ieri in comunele Ostroveni si Gighera, dupa ce luna trecuta in Teasc au fost descoperite primele animale bolnave. De data acesta, pesta porcina a fost adusa de porcii mistreti in localitatile riverane Dunarii. Reprezentantii DSVSA…

- Un focar de pesta porcina a fost confirmat, vineri, in comuna doljeana Teasc, dupa ce un localnic a anunțat ca i-au murit cinci din cei 30 de porci pe care ii avea in curte. Autoritațile au impus mai multe restricții, potrivit Mediafax.Focarul a aparut in gospodaria unui localnic care a semnalat…

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Bihor a informat, joi, ca mai sunt opt focare de pesta porcina africana (PPA) la porcii domestici si sase focare la mistreti. "Urmare a ...

- Autoritatile sanitar-veretinare din judetul Ialomita sunt in alerta dupa ce un nou focar de pesta a fost confirmat in mai multe gospodarii din localitatea Buesti. Conform DSVSA Ialomita, boala este in stransa legatura cu focarul aparut pe 9 mai la Andrasesti. Aici, intr-o gospodarie a fost folosita…

- Pesta porcina africana este inca prezenta in 84 de localitati din 16 de judete, cu un numar de 397 de focare, dintre care 10 in exploatatii comerciale, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), remis, joi, AGERPRES. In alte cinci judete…