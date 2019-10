Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul sau a anuntat ca pe 31 octombrie Hunter Biden va parasi consiliul de administratie al unei companii chineze, BHR (Shanghai), Equitz Investment Fund Management Company. Un post pentru care el a fost supus unor atacuri continue din partea presedintelui american Donald Trump.Prin…

- Ministerul chinez de Externe a informat marți ca Beijingul nu intenționeaza sa intervina in afacerile interne ale Statelor Unite, in contextul in care președintele american Donald Trump a cerut Chinei, in mod public, sa il investigheze pe rivalul sau politic Joe Biden, relateaza Reuters, potrivit…

- Razboiul de la Casa Alba a ajuns in Romania! Avocatul lui Donald Trump sustine ca fiul fostului vicepresedinte Joe Biden a condus afaceri ilegale in tara noastra. La randul sau, Trump risca sa isi piarda functia, dupa ce a fost acuzat ca a facut presiuni asupra Ucrainei pentru anchetarea lui Hunter…

- Claudiu Saftoiu, fostul șef al Serviciului de Informații Externe (SIE), a comentat in cadrul emisiunii Adriana Nedelea la Fix declarațiile lui Rudy Giuliani privind afacerile murdare pe care fiul lui Biden, candidatul democrat la alegerile prezidențiale, le-ar fi avut in Romania. ”Trebuie sa privim…

- Vicepreședintele american Mike Pence a reiterat joi apelul facut de Donald Trump privind investigarea lui Joe Biden și a fiului acestuia de catre autoritațile din Ucraina și din China, afirmând ca oamenii din SUA merita sa știe adevarul, relateaza Mediafax citând Reuters. "Oamenii…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi ca autoritațile din Ucraina și din China ar trebui sa ii investigheze pe fostul vicepreședinte Joe Biden și pe fiul acestuia, potrivit Reuters, citat de Mediafax.

- Donald Trump a solicitat public Chinei sa il investigheze pe democratul Joe Biden, solicitare asemanatoare adresata Ucrainei, fapt care declanșat un scandal de proporții in urma caruia democrații au demarat procedura de destituire a președintelui american. In timp ce parasea Casa Alba pentru…

- Joe Biden, vicepreședintele lui Barack Obama, și unul dintre democrații care și-au anunțat candidatura la alegerile prezidențiale de anul viitor, a declarat in cursul zilei de ieri ca sprijina demararea procedurilor de destituire impotriva lui Donald Trump in cazul in care președintele republican…