Noi etichete pentru combustibili la nivel european

Șoferii din toata Europa pot identifica, incepand de astazi, combustibilii pentru autovehicule de orice tip printr-un nou set de etichete armonizate. Aceste etichete vor oferi automobiliștii o mai buna informare cu privire la caracterul adecvat al combustibilului pentru vehiculul lor, oriunde in UE, ceea ce ii va ajuta sa evite realimenteze cu combustibil inadecvate, și le permite sa cunoasca mai bine impactul asupra mediului al combustibilului pe care il aleg. Combustibilii alternativi pot reduce problemele legate de calitatea aerului in Europa, care provin in mare masura din emisiile provenite…