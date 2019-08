Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, tanara de 15 ani disparuta in Caracal, spune ca este convins ca Gheorghe Dinca, barbatul care a spus ca a omorat-o pe fata, facea parte dintr-o rețea de proxeneți. ”Acest nemernic este parte a unei rețele carora le plasa fete. Taximetria era doar o acoperire…

- Autoritatile sunt in alerta acum si incearca sa afle cate victime a facut, de fapt, Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani, in ultimii ani. Procurorul general, Bogdan Licu, a precizat ca nu era nevoie ca politistii sa astepte atat de mult pentru a o salva pe Alexandra, ultima victima a criminalului din…

- Criminlul din Caracal a plecat pe teren cu anchetatorii. Dupa ce astazi a plans la audieri in incercarea de a impresiona procurorii DIICOT, Dinca a fost dus de oamenii legii acasa la Caracal, acolo unde se face reconstituirea crimei.Citește și: O fosta OPERATOARE 112 face PRAF SISTEMUL, dupa…

- Directorul Liceului „Mihai Viteazul” din Caracal a povestit, despre Alexandra, fata de 15 ani, rapita și sechestrata, deși a sunat de trei ori la 112 pentru a fi salvata, ca era un copil bun, care a terminat clasa a noua cu media 9,02. „Un copil foarte bun care și-a vazut mereu de drumul ei”.Alexandra…

- Au fost transmise trei locații eronate Explicațiile STS in cazul de la Caracal: "La fiecare din cele trei apeluri, informația de localizare primara a fost disponibila la nivelul Dispeceratului de Poliție, fiind transmisa de catre furnizorul retelei publice mobile de telefonie la initierea apelului,…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul fetelor disparute din Caracal, nu recunoaște faptele, au precizat surse judiciare. Individul este desparțit de mai mulți ani de soția sa, Elena, insa, in acte figureaza ca și casatorit.Potrivit unor surse judiciare, Gheorghe Dinca, suspectul principal…

- Alexandra, fata de 15 ani, disparuta in urma cu o zi in Olt si despre care se crede ca a fost ucisa si arsa de catre Gheorge Dinca, de 57 de ani, a apucat sa sune la 112, spunand ca este intr-o casa aproape pararsita. Serviciul Roman de Telecomunicatii a furnizat primele date legate de fata de 15 ani…

- Ramașițele umane a doua fete disparute in ultimele trei luni in Olt au fost descoperite vineri dimineața in locuința unui mecanic auto din Caracal. Informații șocante ies la iveala din ancheta: una din fetele disparute, in varsta de 15 ani, a sunat de trei ori la 112. IGPR, prin purtatorul de cuvant,…