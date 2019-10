Stiri pe aceeasi tema

- Un pompier a fost calcat de o autospeciala de intervenție in timpul unei misiuni, in Timiș. Pompierul ar fi alunecat și a ajuns sub mașina de mare tonaj in mișcare, arata primele cercetari ale anchetatorilor. Barbatul a fost destul de grav accidentat și a ajuns la spital. Subofițerul intervenea alaturi…

- Conform unei hotarari a Curții de Justiție a Uniunii Europene din anul 2018, toate mașinile inmatriculate trebuie sa aiba incheiata asigurarea obligatorie RCA, lucru care oricum este prevazuta de legislația din Romania. Cu alte cuvinte, orice mașina inmatriculata, chiar daca proprietarul nu…

- La data de 10 septembrie 2019, in jurul orei 10.50, un tanar de 22 de ani, din localitatea Ighiel, in timp ce conducea un autoturism pe strada Veche din localitatea Lancram, la intersecția cu strada Noua, nu a acordat prioritate de trecere unui biciclist de 65 de ani, din Lancram, care circula regulamentar,…

- Ziarul Unirea Baut fiind, a intrat cu mașina intr-un zid de beton, ajungand pe un pat de spital. Isprava de la miezul nopții a unui tanar din Salciua de Jos Un tanar de 19 ani din Salciua de Jos, dupa ce s-a urcat baut la volan, a intrat cu mașina intr-un zid de beton și piatra de la marginea parții…

- Un șofer care circula marți dimineața cu un autoturism a fost implicat intr-un accident rutier, in comuna Fizeșu Gherlii. In jurul orei 9.30, barbatul in varsta de 49 de ani, din Sic, care circula cu un autovehicul marca Opel dinspre Sacalaia spre Gherla, intre localitațile Bonț și Nicula, pe fondul…

- Fata plecase luni seara de acasa, in urma unor certuri cu mama ei. In operatiunile de cautare au fost implicati 15 politisti, 5 jandarmi, 5 pompieri si un caine de urma. Deoarece exista suspiciuni ca fata ar fi putu ajunge la o retea de traficanti de persoane, cei doi barbati in compania carora a fost…

- Azi-noapte, în jurul orei 21.55, un barbat își conducea mașina prin Manașturel. La un moment dar, a facut o depașire, fara sa țina cont ca mașina de care voia sa treaca semnaliza stânga. „Un barbat de 41 de ani din comuna Ciceu Giurgesti, jud. Bistrița Nasaud s-a angajat…

- Sindromul de tunel carpian este o afectiune frecventa in randul populatiei de pe intreg globul care se manifesta prin dureri foarte mari la nivelul mainilor, insa se poate opera cu o incizie minima in palma, spune doctorul neurochirurg Dan Bentia. ”De aceasta boala sunt afectate in special…