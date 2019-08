Guvernul s-a razgandit. Nu mai da 250 de lei elevilor pentru rechizite

Programul "Merg la scoala" fusese anuntat in luna februarie, la aprobarea in Parlament a bugetului Educatiei. Acum, Ministerul Educatiei a retras de pe site proiectul, in urma aparitiei proiectului de rectificare bugetara, care prevede taierea de bani de la Educatie.… [citeste mai departe]