Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul riseproject.ro a publicat astazi un nou episod din seria de investigații #teleormanleaks. Articolul se refera la partidele de vânatoare ale liderilor PSD, inclusiv la cele ale lui Liviu Dragnea.

- Jurnalistii Rise Project anunta noi dezvaluiri din seria #TeleormanLeaks. Aceștia au publicat, pe Facebook, o filmare care ar fi fost realizata la o partida de vanatoare și in care președintele PSD Liviu Dragnea apare alaturi de șefii de la Tel Drum și cațiva lideri ai partidului.

- Rise Project a publicat, sambata, pe pagina de Facebook, imagini de la partidele de vanatoare ale sefilor Tel Drum. Intr-un video, realizat dupa o partida de vanatoare, apare Liviu Dragnea alaturi de mai multi lideri PSD, printre care Adrian Tutuianu, Dan Nica, Nicusor...

- Traian Basescu afirma ca numarul lui de telefon este public, deci il poate avea oricine, si ca nu a vorbit cu nimeni din conducerea firmei Tel Drum. "Pentru buna regula si pentru a preveni speculatiile, fac urmatoarele clarificari : Inteleg ca in deja celebra valiza „gasita pe camp”…

- Jurnaliștii de la Rise Project au publicat sambata seara (pe Facebook, nu și pe site-ul publicației) informația ca o valiza care ar conține documente secrete ale Tel Drum a fost gasita de un localnic din Teleorman pe proprietatea lui și a ajuns in posesia lor prin intermediul unei surse din județ. Pe…

- Pe rețelele de socializare au inceput deja sa apara primele glume despre dezvaluirile facute de jurnaliștii de la Rise Project, in legatura cu o valiza cu documente secrete ale companiei Tel Drum, care a fost gasita pe un camp din Teleorman și a ajuns in posesia echipei de investigații. Unul dintre…

- Jurnalistii de la RISE Project au anunțat sambata seara ca au intrat in posesia unei valize pline cu informatii despre Liviu Dragnea si compania Tel Drum, informații care nu au ajuns inca la DNA. Este vorba de documente financiare, contracte, firme fantoma, fotografii etc. The post Teleormanleaks, scandalul…

- „O valiza cu informatii esentiale din interiorul corporatiei Tel Drum, la care procurorii DNA n-au avut acces cand au perchezitionat fizic si informatic sediul firmei, anul trecut, a fost gasita in zona rurala din Teleorman, de catre un localnic, chiar pe proprietatea lui“ - anunta RISE Project pe Facebook.