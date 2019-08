Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Toader a murit fulgerator, la numai 56 de ani, iar apropiații și cei care l-au indragit pe afacerist nu iși pot reveni din șoc. Tragedia a fost una cu adevarat subita, iar nimic nu anunța ce va urma sa se intample.

- Cine se uita la „palmaresul” amoros al lui Marcel Toader ar crede, la prima vedere, ca era un cuceritor neintrecut, un Don Juan al vremurilor prezente. Pe cat de multe femei a reușit, insa, sa agațe, pe atat de multe divorțuri a și avut. Cert este ca era un barbat „de moda veche”, caruia nu-i placea…

- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a reacționat dupa moartea fostului ei soț, omul de afaceri Marcel Toader. Gabriela Cristea a fost penultima din cele șase soții pe care le-a avut Marcel Toader. Dupa ce s-a aflat de moartea afaceristului, prezentatoarea de televiziune a facut declarații…

- Marcel Toader se afla la masa cu avocatul sau in momentul in care a incetat din viața. Omul de afaceri a murit sambata, 3 august, in urma unui infarct. In momentul in care a murit, omul de afaceri, in varsta de 56 de ani, se afla la avocatul sau, potrivit spynews.ro. Marcel Toader a facut infarct in…

- Marcel Toader a murit astazi, la varsta de 56 de ani. Fostul rugbist a suferit un infarct. Marcel Toader a suferit un infarct in timp ce se afla la masa impreuna cu cațiva prieteni, la Periș, inștiințeaza Antena 3. Ambulanța a ajuns rapid la fața locului, dar medicii nu au mai putut face nimic. ...

- Jurnalista Mara Banica a transmis un mesaj pe contul ei de socializare imediat dupa ce s-a aflat ca Marcel Toader a murit. Mara Banica, buna prietena cu Marcel Toader, a scris imn mediul online, un mesaj prin care afirma ca spera ca decesul omul de afaceri sa fie doar o gluma proasta. "Marcele, sper…

- A plecat in tacere, a evitat sa vorbeasca despre suferinta care ii cotrobaia prin suflet, despre necazurile si neimplinirile ei, despre trarile care ii dadeau putere sa continuie sau despre cele care o doborau.

- Dan Negru a facut o dezvaluire dura și trista pe conturile de socializare. Prezentatorul de televiziune a vorbit de moartea Madalinei Manole la 9 ani de cand aceasta s-a sinucis, pe 14 iulie 2010. Dan Negru a criticat presa din acele timpuri pentru modul in care a abordat situația atunci cand, inca,…