Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Prezumtiva asasinare a lui Dan Mureșan in Kenya, in urma cu circa doi ani, ma determina sa revin asupra unui subiect pe care l-am tratat destul de fugitiv pe pagina mea de Facebook. Ultimele alegeri prezidențiale din Romania. Sa fi fost atunci romanii victimele unei manipulari…

- Numele fiului lui Ioan Muresan, fost ministru al Agriculturii in Guvernul CDR, a aparut in scandalul Cambridge Analytica. Denuntatorul Christopher Wylie sustine ca a ajuns angajat la compania de consultanta pe postul detinut de Dan Muresan, dupa ce romanul ar fi fost otravit in Kenya. Fiul fostului…

- Libertatea.ro va prezinta sumarul zilei de 27 martie 2018. Va oferim o selecție a celor mai importante evenimente care au avut loc, in Romania, dar și in intreaga lume, marți, 27 martie 2018. Pe 27 martie 2018 s-au implinit 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. In Parlament, a avut loc o ședința…

- Scandalul Cambridge are ramificatii si în România. Christopher Wylie, fost director de cercetare la Cambridge Analytica și cel care a facut primele dezvaluiri privind folosirea ilegala a datelor Facebook în campanii electorale, afirma ca

- #salvatipipera . Primul IT-ist din Pipera. Traian Mihu lucreaza de cinci decenii in Pipera, de cand lanurile de porumb indulceau peisajul oricum rural. A facut parte din prima generație de absolvenți de Automatica și Calculatoare de la Politehnica și apoi a ajuns directorul tehnic al primei fabrici…

- Christopher Wylie, fost director de cercetare la Cambridge Analytica și cel care a facut primele dezvaluiri privind folosirea ilegala a datelor Facebook in campanii electorale, afirma ca predecesorul sau, romanul Dan Mureșan, a murit dupa ce a fost otravit in camera unui hotel din Kenya și ca poliția…

- Christopher Wylie, fost angajat al companiei Cambridge Analytica, a sustine ca organizatii pro-Brexit au "trisat", lucru care poate ca a influentat chiar rezultatul final al referendumului privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, potrivit site-ul cotidianului The Independent.

- Fiica lui Giani Kirița a reacționat dupa ce s-a facut petiție impotriva tatalui ei, pentru a fi eliminat de la Exatlon, in urma declarațiilor acide facute la adresa Razboinicilor. Giani Kirița, propus pentru eliminare la Exatlon , de catre fani, care nu au fost deacord cu modul in care acesta i-a “umilit”…

- Christopher Wylie, fost director pentru cercetare al companiei Cambridge Analytica, sugereaza ca predecesorul sau, Dan Muresan, ar fi fost otravit in Kenya, dupa ce contractul la care lucra "nu a mers cum trebuia", informeaza presa britanica.

- Christopher Wylie, fostul angajat al Cambridge Analytica, cel de la care a pornit scandalul datelor celor 50 de milioane de utilizatori de Facebook, a fost audiat de parlamentarii britanici, marți. In timpul...

- Christopher Wylie, fost director pentru cercetare al companiei Cambridge Analytica, sugereaza ca predecesorul sau, Dan Muresan, ar fi fost otravit in Kenya, dupa ce contractul la care lucra "nu a mers cum trebuia", informeaza presa britanica.

- Atunci cand a murit subit in Kenya, Dan Mureșan, fiul fostului ministru roman al Agriculturii, a fost angajat al companiei britanice Cambridge Analytica, in campania prezidențiala a lui Uhuru...

- Dupa ce a iesit la iveala faptul ca scandalul Cambridge Analytica ar putea avea ramificatii si in Romania, compania fiind suspectata de posibile implicari in campania electorala a PSD pentru alegerile parlamentare din 2016, consultatul Rupert Wolfe-Murray, cel care sustine ca a fost abordat de companie…

- Fiul fostului ministru Ioan Mureșan, Dan Mureșan, gasit mort in 2012 intr-o camera de hotel din Kenya, ar fi lucrat pentru compania care a fondat Cambridge Analytica. Asta scrie presa kenyana, care citeaza o declaratie a celui care a dezvaluit scandalul manipularii datelor a zeci de milioane de utilizatori…

- "Cand m-am angajat nu mi-am dat seama ... el (Dan) tocmai fusese gasit mort in camera sa de hotel. De aceea aveau un post liber", a spus Wylie, potrivit publicatiei kenyene citate. Wylie a refuzat sa spuna cum a murit romanul: "Nu pot afirma ca a fost ucis. A murit in camera sa de hotel". Dan Muresan…

- Fostul sef al biroului de contrainformatii din SRI Prahova a facut noi dezvaluiri halucinante despre Mircea Negulescu. Intr-un interviu acordat Romania TV, Daniel Florea a vorbit despre legaturile pe care procurorul le avea cu mai multi ofiteri din SRI. "Era o gasca intre mai multi ofiteri SRI si…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu comenteaza in stilul sau caracteristic informația potrivit careia Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit, a incercat sa il angajeze pe un consultant politic…

- Romania a intrat in scandalul imens din jurul firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook in campania președintelui SUA Donald Trump și in cea pro-Brexit. Rupert Walfe Murray, prezentat inițial ca un consultant politic britanic, a declarat ieri ca un oficial…

- Marian Tudorache, zis ”Becu”, binecunoscut in lumea interlopa de la noi, a fost ținta a doua tentative de asasinat, dupa cum a marturisit el pentru CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania. Povestea fabuloasa a unuia dintre cele doua momente cand a fost aproape sa-și piarda viața a fost relatata, cu…

- Se face referire la o discuție care ar fi avut loc intre un reprezentant din partea comopaniei de comunicare strategica Cambridge Analytica, Mark Turnbull, cu un consultant britanic, Rupert Wolfe Murray, bun cunoscator al situației din Romania. Acesta ar fi primit un mesaj din partea companiei britanice…

- Cambridge Analytica, firma care se afla in centrul unui scandal internațional legat de furtul de date, a incercat sa lucreze și in Romania. Unul dintre șefii firmei a contactat un consultant britanic pe care dorea sa il angajeze ca sa faca parte din echipa de consultanța a PSD. Cambridge Analytica,…

- Jurnalistul Sorina Matei vine cu dezvaluiri neasteptate si documente bomba, in contextul scandalului international in care este implicata firma Cambridge Analytica. Matei a publicat pe blogul personal o ampla ancheta in care dezvaluie "culisele" luptei anticoruptie pe care ar fi dus-o mai multe companii,…

- Prestatia pe alocuri jenanta pe care presedintele Consiliului Judetean, Costica Macaleti, a avut-o la „Romania, te iubesc” nu a fost singura a unei oficialitati botosanene. Primarul poate celei mai sarace comune l-a concurat serios.

- Socul serii in direct la Romania TV. Unul dintre oamenii fostului presedinte, Traian Basescu, a facut o dezvaluire halucinanta. Acesta o acuza pe Livia Stanciu de la CCR ca ar fi condamnat un primar dintr-un motiv incredibil. Pe cand era judecator, Livia Stanciu l-a condamnat pe primarul de Valcea,…

- Generalul Volodimir Ruban, șeful ucrainean al „Corpul de ofiteri”, cel care a negociat numeroase schimburi de prizonieri intre Kiev si separatistii prorusi, este acuzat ca ar fi vrut sa il asasineze pe presedintele Petro Porosenko, fiind plasat in arest preventiv pentru doua luni.

- Tatal lui Catrinel Sandu și-a vizitat fiica in America, iar cand s-a intors a facut mai multe marturii. Parintele a spus, intre altele, ca ea nici nu se gandește sa revina in Romania, deși peste Ocean este foarte greu. „Ne iubim, ne intelegem, avem o telepatie, cea mica mi-a furat zodia, cea mare ochii,…

- Liderul Manchester City a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, campioana en titre Chelsea Londra, in etapa a 29-a din campionatul Angliei. Unicul gol al intalnirii a fost inscris de Bernardo Silva, in minutul 46, din apropiere, dupa o centrare trimisa de David Silva, din…

- George Becali, finanțatorul celor de la FCSB, i-a transmis un mesaj clar goalkeeper-ului Andrei Vlad și a explicat culisele transferului lui Cristi Balgradean de la Chiajna. "Vlad ramane in poarta cu Lazio, avem incredere in el. V-am spus parerea mea despre el, dovada ca am adus un portar. Am crezut…

- Ies la iveala noi dezvaluiri despre celebrul fost procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu. Unul dintre cei care au fost arestati de procurorii de la Prahova vine cu marturisiri si acuzatii socante. Fostul sef DGA Prahova, Constantin Ispas, a dat cartile pe fata. In direct la Romania TV, la emisiunea…

- Fosta sefa DIICOT, Alina Bica, a disparut din Romania de peste doua luni de zile. S-a spus despre ea ca ar fi fugit in Marea Britanie, apoi in Costa Rica. Mai mult, fosta sefa Antimafia a anuntat ca ar fi suferit un accident grav de masina, apoi s-a aflat ca aceasta ar munci in Costa Rica. Cei de…

- Cutremur total in peisajul justiției din Romania!Dupa ultimele dezvaluiri din cadrul DNA Prahova cu privire la presupuse abuzuri, doi reprezentanti ai societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cer anchete de urgenta si solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii…

- Scandalul de la DNA Prahova ia amploare. Un inculpat celebru a facut dezvlauiri incredibile despre Mircea Negulescu, zis Portocala. Razvan Alexe a rupt tacerea in direct la Romania TV. Acesta a spus ca a fost pus sa faca denunturi false cu identitate protejata, iar 'cu ajutorul' acestora a devenit…

- Un tanar abandonat la inceputul anilor 39;90 intr o gara din Bihor isi cauta parintii...pe Facebook.Dupa copilaria chinuita din orfelinat, destinul s a imbunat: a fost infiat de o familie din nordul Europei si acum lucreaza pentru gigantul IT Google. Fara resentimente, sufletul il trage acum spre Romania:…

- Traian Basescu a facut vineri seara , la Romania TV, dezvaluiri fara precedent! Mai exact, fostul președinte a declarat ca aceia care dirijau arestarile ar fi fost chiar Liviu Dragnea și Victor Ponta, deși, a precizat Basescu, toata lumea a considerat la acea vreme ca el a pus la cale arestarea lui…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca exista o serie de pericole care risca sa se adanceasca in cazul in care Guvernul va continua politica de tip "populist-electoralista".

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca orice angajat din Romania poate sa dea in judecata Guvernul si sa ceara sa-i fie platite contributiile de sanatate, afirmand ca sunt pericole care risca "sa se adanceasca" daca politica "populist-electoralista va continua".

- O intregistrare a unui ofițer SPP, prezentata in cadrul unei emisiuni la Antena 3, scoate la iveala dezvaluiri halucinante. Sub protectia anonimatului, ofiterul a povestit cum sunt spionați demnitarii din Romania.Citeste si: Protestele DE AMPLOARE din salile de judecata continua: Grefierii,…

- Un fost angajat al Radio Transilvania Carei afirma ca ….,,ce faceam la radio erau bani de tigari,,. Limbajul folosit nu are nevoie de comentarii . Este al unui ,,jurnalist,, daca e sa luam in considerare aprecierile consilierului primarului Kovacs din Carei. Articolul prin care informam despre inchiderea…

- Stele Halep a vorbit despre starea de sanatatea a Simonei, dand asigurari ca actualul numar 1 WTA se simte excelent. "Nu s-a intamplat nimic. Simona a facut o perfuzie cu magneziu, timp de 10 minute. A avut lipsa de magneziu. S-a deshidratat. Este totul perfect acum. Este in drum catre Romania in acest…

- Implinește, azi, 100 de ani! A luptat in al Doilea Razboi Mondial si a fost ranit, dar a supraviețuit! Iar azi e singurul veteran in viața, din tot plutonul sau. La cei 100 de ani pe care ii implineste azi, chiar de ziua Micii Uniri, domnul Ion Nita isi aminteste totul ca si cand s-ar fi intamplat ieri.

- Un nou derapaj incredibil al presedintelui Moldovei, Igor Dodon la adresa Romaniei. Seful statului de la Chisinau șocheaza din nou opinia publica. Igor Dodon a aparut miercuri la postul privat de televiziune TVC 21 si a acuzat Romania ca are intenția de a face sa dispara de pe harta tara pe care…

- Compania ContiTech, unul dintre cei mai mari furnizori internaționali de produse din plastic si cauciuc, a anunțat preluarea funcției de director al ContiTech Nadab de catre Franziska Jung. Aceasta ocupa poziția de director general al locației, de la inceputul acestui an. Predecesorul ei,…

- Europarlamentarul Monica Macovei afirma ca Romania are nevoie de un premier care sa sustina anticoruptia sau de alegeri anticipate. "Presedintele Iohannis trebuie sa puna punct jocului lui Dragnea si sa propuna un premier care sa sustina anticoruptia si care sa ceara Parlamentului sa respinga modificarea…

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), o organizatie formata din zeci de asociatii, sindicate, reprezentanti ai mediului de afaceri si ai univeristatilor din Romania, anunta ca va demara o campanie de scoatere la lumina a...

- Seful Jandarmeriei Romane, colonelul Sebastian Gheorghe Cucos, a vorbit intr-un interviu la Romania TV despre ce a insemnat anul ce se apropie de final pentru jandarmi. Colonelul a marturisit ca desi jandarmii nu recurg la violenta cand vine vorba de aplanarea conflictelor in randul protestatarilor,…

- Andreea este președintele unei asociații de tineret, iar fratele sau Catalin este inginer topograf, dar o ajuta și pe sora sa in activitatea ONG-ului pe care il aceasta il coordoneaza atat in Romania, cat și in Kenya.