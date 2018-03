Noi detalii tehnice despre noua generatie Ford Fiesta ST: 1.5 Turbo de 200 CP, diferential cu alunecare limitata si functie Launch Control

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Catalin Chereches va fi din nou trimis in judecata intr-un dosar de coruptie, inca inainte de incherea mandatului. Conform unei hotarari a Tribunalului Maramures, procurorul din cadrul DNA Baia Mare care instrumenteaza dosarul este obligat sa rezolve cauza pana la data de 31 mai, 2019. Solutia…

- Lantul american de cafenele Starbucks si-a dublat reteaua la 38 de unitati in ultimii trei ani si vrea sa mentina ritmul expansiunii. Astfel, compania are in plan sa ajunga in urmatorii 3-4 ani la aproape 75 de unitati, ceea ce ar insemna o noua dublare a retelei. „In vara lui 2015, cand…

- Telekom le multumeste clientilor pentru intelegere si suport si anunta ca le ofera acestora reducere la factura si credit suplimentar la Cartela pentru nefunctionarea serviciilor mobile in data de 5 martie, precum si beneficii aditionale, atat pentru clientii rezidentiali, cat si business. Astfel, abonatii…

- In Romania exista zece retele straine in comertul modern, cu afaceri totale de circa 11 miliarde de euro si cu 2.400 de magazine care functioneaza sub mai multe formate. Lantul de magazine Biedronka, liderul incontestabil al pietei de comert alimentar din Polonia, a terminat anul trecut…

- A venit momentul ca fetele sa lase inhibițiile acasa și sa se distreze impreuna cu prietenele lor, la incendiarul show cu baieții de la Taboo Boys, de 8 martie, in Taboo Club & Cafe din Pitești. * barbatii vor avea acces doar dupa ora 01:15 * destinat doar persoanelor 18+ * pret bilet: 35 lei * Info…

- Aprecierea furibunda din ultimii cinci ani a pietei de capital americane in ansamblul ei a impins in sus averea lui Warren Buffett, americanul din Omaha considerat cel mai de succes investitor al lumii. Cu toate acestea, cele mai multe dintre cele 15 companii din portofoliul Berkshire Hathaway,…

- Citeste si: Grafic: Veniturile din dobanzi si comisioane si profitul sistemului bancar in primul trimestru din 2017 Grafic: Veniturile nete din dobanzi, comisioane, tranzactionare si raportul cost/venit raportate de cele mai mari trei banci locale In pofida dobanzilor real negative, romanii continua…

- Conceptul Skoda Vision X va fi echipat cu un motor TSI de 1.5 litri care poate funcționa și pe gaz natural comprimat (CNG). In plus, exista și un motor electric, iar conceptul poate fi folosit cu tracțiune fața, spate sau integrala, in funcție de nevoie.

- Echipa de robotica de la Colegiul Tehnic de Transpoorturi și Telecomunicații „Ion I. C. Bratianu” din Satu Mare, B-RoboTeam, s-a clasat pe locul III in cadrul competiției regionale desfașurata in data de 17 februarie la Cluj-Napoca. Detalii despre robotul construit de catre cei 12 elevi ai colegiului…

- ♦ Romania si Serbia sunt tarile in care MOL a deschis cele mai multe benzinarii anul trecut, cate sapte in fiecare tara, in contextul in care grupul a terminat 2017 cu 1.881 de statii, cu 86 mai putine comparativ cu 2016. In Ungaria, Croatia, Italia si Slovenia, MOL a inchis benzinarii. …

- ♦ Piata din Romania a inregistrat in perioada 2008-2017 cel mai puternic avans din regiune in ceea ce priveste suprafata medie de comert alimentar la mia de locuitori, avansul fiind de circa 34% ♦ Prin comparatie, in Bulgaria si Cehia cresterea a fost de trei ori mai mica, in Ungaria a fost…

- Drasos Catalinoiu Gociman, care detine un complex turistic in Delta Dunarii, si Gabriel Iliescu, au investit 130.000 de euro in realizarea unei platforme de prezentare, rezervare si vanzare de sejuri in Delta Dunarii, numita ViziteazaDelta.ro, aceasta fiind prima platforma dedicata acestei…

- Constructiile solare la nivel sustenabil care sa produca energie, sunt cu 10-15% mai scumpe decat o constructie clasica, insa investitia in constructia unei case clasice reprezinta doar 20% din costul total al acesteia pe toata perioada vietii, restul costurilor se regasesc in facturi, in mentenanta…

- Citeste si: Record la calatorii anul trecut. Romanii au cheltuit peste 3 mld. euro pe vacante in strainatate, cu 60% mai mult fata de 2016 si dublu fata de 2008 Cum vrem sa promovam turismul: Romania are 7.000 de unitati de cazare, dar cele mai multe sunt pensiuni de mici dimensiuni, care nu se ridica…

- Laura Cosoi a oferit detalii despre sarcina sa. Vedeta a marturisit ca a fost ingrijorata sa nu cumva sa aiba probleme. Actrița Laura Cosoi urmeaza sa devina mama pentru prima oara anul acesta . Ea va aduce pe lume o fetița, din mariajul pe care il are cu Cosmin Curticapean . Pe blogul sau, Laura Cosoi…

- In perioada 9-11 februarie a.c. a avut loc la Sinaia "Scoala politica de iarna a Tineretului Aliantei Liberalilor si Democratilor", a carei tema principala a fost "Romania construita de tineri", unul dintre proiectele majore elaborat de actuala conducere a TLDE. La eveniment au participat peste 150…

- Noua generație Volkswagen Touareg va avea o lungime cu 60 de milimetri mai mare, o versiune cu 7 locuri și un Innovision Cockpit cu diagonala de 28 inch care va integra ceasurile de bord digitale și sistemul de infotainment, potrivit unor informații neoficiale.

- O fetita de un an și jumatate a fost internata in stare grava la spital dupa ce a fost batuta crunt de bunica vitrega. Copila a ajuns in grija medicilor cu traumatism cranio-cerebral, comotie cerebrala și cu vanatai pe fața.

- Florin Prunea, fost interenațional, a reacționat in exclusivitate pentru GSP.RO dupa ce Ionuț Lupescu a anunțat ca va candida la președinția FRF. (Detalii aici) "Ma bucur ca Ionuț a cedat in fața rugaminților membrilor afiliați. A fost o presiune mare și constanta pentru a-l convinge, pentru a ajuta…

- In urma cu cateva luni, Roxana Ciuhulescu divorta de Mihai Ivanescu, dupa zece ani de casnicie, iar fetita lor, Ana Cleopatra, ramanea alaturi de vedeta. Despartirea a fost anuntata printr-un mesaj postat pe blogul Roxanei, in care prezentatoarea a vorbit despre motivele care au dus la separare. Acum,…

- Ministerul Finanțelor a lansat spre dezbateri publice Regulamentul de implementare a Programului de stat „Prima casa”, informeaza Noi.md. Regulamentul stabilește criteriile de admitere a bancilor in cadrul Programului, condițiile de acordare a creditului de catre banca, de executare a garanției de stat,…

- Antonio Conte, managerul lui Chelsea, risca sa fie demis dupa 0-3 cu Bournemouth și 1-4 cu Watford. "E greșit daca șefii clubului ma dau afara din cauza jucatorilor", spune Conte. E a doua oara in acest sezon cand Chelsea pierde doua meciuri la rand in Premier League. Dupa 0-3 cu Bournemouth situație…

- Mercedes-Benz a publicat un teaser nou cu viitoarea generație Sprinter. Utilitara constructorului german debuteaza oficial in 6 februarie și promite un design nou și o serie de accesorii moderne.

- Apartamentele vechi cu trei camere din Bucuresti au avut anul trecut un pret mediu de 83.400 de euro, in crestere cu 6% fata de media anului 2016, de 78.700 de euro, potrivit inde­xului imobiliar al ZF, realizat in cola­borare cu firma de consultanta imo­biliara Coldwell Banker pe baza ofertelor…

- Anamaria Prodan, impresarul lui Florin Nița, a oferit detalii neștiute referitoare la transferul goalkeeper-ului la Sparta Praga. "Vine avionul particular al patronului sa-l ia pe Nița din aeroportul din Malaga. Va fi tratat ca un rege. Pe masura ce inaintau discuțiile, am vorbit cu el și mi-a spus…

- Incendiu de proportii la o locuinta din judetul Vaslui. Doi copii, unul de trei ani si celalalt de doar un an si opt luni, au fost lasati nesupravegheati in casa, si au ajuns cu arsuri grave la spital. A fost nevoie de interventia unui elicopter SMURD. Medicii sunt rezervati in prinvinta sanselor…

- "In primul rand, avem obligatia de a modifica pe de o parte Codul penal, procedura penala, civil, orice lege din Romania pentru a le pune de acord cu deciziile de admitere sau interpretative ale CCR. Avem 2 decizii ale CCR cu privire la abuz, dar avem si o Directiva europeana. Proiectul de lege va transpune…

- Antrenorul lui Dinamo, Vasile Miriuța, a vorbit despre rezultatele din perioada de pregatire și anunța ca de la echipa ar mai putea pleca jucatori, asta in funcție de ofertele pe care le primește. "Sunt foarte multumit, o perioada foarte buna, multumit si de jucatorii care au venit, s-au pregatit foarte…

- ♦ Cei care platesc in avans contributii la pensie sau la sanatate si nu reusesc sa realizeze veniturile estimate in 2018 isi vor recupera sumele de la stat daca va fi cazul, iar perioada de depunere a declaratiei 600 va fi prelungita pana la 1 martie - acestea sunt doar doua dintre promisiunile pe care…

- AKTA se va concentra pe extinderea retelei in noi zone, promovarea de pachete care includ servicii fixe si de telefonie mobila si lansarea unui nou post de televiziune. Cel mai mare jucator independent de pe piata locala de cablu TV, care activeaza sub brandul AKTA prin doua com­panii, Digital…

- Noua generație Mercedes-Benz Clasa G va fi lansata oficial pe piața din Romania in luna iunie. Prețul de pornire pentru versiunea G 500 echipata cu motorul V8 de 4.0 litri și 422 de cai este de 107.451 de euro cu TVA.

- Conacul Stircea din Valeni a fost clasat ca monument istoric de arhitectura, de importanța locala, dupa ce-a fost restaurat ca la carte. Michael Styrcea, moștenitorul familiei boierești, angajat al Casei Regale a Marii Britanii și om de afaceri in construcții și in domeniul imobiliar, a refacut nu doar…

- La trei zile dupa tranzactia prin care Banca Transilvania a devenit acționar al Victoriabank, ultima a emis in sfarsit un comunicat in care saluta acest pas și precizeaza ca investiția nu vinde direct din Romania, ci din Olanda, o țara cu un regim fiscal permisiv, noteaza mold-street.com.

- Niculina Stoican este in permanenta o persoana cu zambetul pe buze si lasa mereu impresia ca este fericita. Toate aceste lucruri s-au schimbat, insa, in momentul in care sotul sau s-a aflat in spatele gratiilor.

- ♦ Sumele suplimentare generate de scumpirea gazelor pentru consumatorii casnici se ridica la peste 45 de milioane de euro, potrivit calculelor ZF facute pe baza datelor existente in piata ♦ Deocamdata, majoritatea consumatorilor casnici sunt alimentati la un pret reglementat de ANRE in contextul…

- Paul Stanescu este una dintre variantele cele mai vehiculate la PSD pentru a-i lua locul lui Mihai Tudose. Actual vicepremier, Paul Stanescu a detinut portofoliul Dezvoltarii in guvernul Tudose. Paul Stanescu are 60 de ani, iar in 2008 a fost ales presedinte al Consiliului Judetean Olt, functie in…

- Detalii șocante au ieșit la iveala in ancheta referitoare la uciderea lui Razvan Sirbu in Marea Britanie. Cei doi suspecți trimiși in judecata pentru omor și-au ars hainele pe care le-au purtat atunci cand au comis crima. Indurerata dupa pierderea singurului copil, mama tanarului care ar fi implinit…

- La sfarșitul lunii martie, la Budapesta, va avea loc un nou eveniment de eSport dedicat mai multor jocuri, cu un fond de premii total de un milion de dolari, dar care va fi rezervat exclusiv echipelor din Republica Ceha, Ungaria, Slovacia și Polonia – de aici și denumirea de V4. Mai…

- Grupul Angst, activ in domeniul alimentar, a preluat pachetul majoritar de actiuni al fabricii de produse crud- uscate din Sinaia, detinand astfel 88% din actiunile SALSI SA. Compania din Sinaia a avut in 2016 (ultimele date disponibile) o cifra de afaceri de 11,8 milioane de lei, o pierdere neta…

- La doua luni de la deferirea justitiei a 3 inspectori ai izolatorului de detentie provizorie al Directiei de Politie a municipiului Chisinau si a 4 detinuti care s-au aflat în aceeasi celula cu Andrei Braguta, procurorii anunta noi detalii în acest dosar. Astfel, Procuratura…

- Noua generație Mercedes-Benz Clasa G va fi expusa in premiera in 15 ianuarie. Pentru a mai indulci așteptarea, nemții vin cu o serie de informații noi și cu cateva imagini din timpul testelor.

- Persoanele implicate in cazul tinerei care a fost lasata sa nasca singura in toaleta Institutului Mamei si Copilului au fost suspendate din serviciu pe durata desfasurarii anchetei, pentru stabilirea tuturor circumstantelor. Potrivit unui comunicat de presa, administratia institutiei a instituit in…

- Volvo pregatește noua generație V40. Modelul constructorului suedez va folosi platforma CMA și promite un design inspirat de conceptul 40.2. Gama clasica de motorizari o sa fie completata de un hibrid plug-in și de doua versiuni electrice.

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri caracterul "agresiv" al noii strategii de securitate nationala a Statelor Unite si a afirmat ca Rusia trebuie sa fie un "lider absolut" in crearea unei arme de noua generatie pentru a-si asigura suveranitatea, scrie AFP.

- Cu doar cateva zile ramase din anul 2017, va propunem un Top 10 al celor mai cautate masini in acest an in Romania. Ierarhia a fost intocmita de colegii de la AutoScout24 si vine cu cateva rezultate surprinzatoare, cum ar fi prezenta in top a modelelor Nissan Skyline sau Lancia Delta.…