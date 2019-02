Stiri pe aceeasi tema

- Asasinii jurnalistului slovac Jan Kuciak și al logodnicei acestuia, Martina Kusnirova, au inceput sa monitorizeze locuința celor doi cu mai multe zile inainte de uciderea acestora, a relatat presa de investigații din Slovacia, citand surse din Poliție, relateaza site-ul EUObserver.com. Cei…

- Autoritatile din mai multe institutii din Republica Moldova, inclusiv Procuratura Generala, intreprind de mai mult timp actiuni pentru rezolvarea, in cele mai sigure si optime conditii, a situatiei privind cei doi cetateni moldoveni, tinuti ostatici in Afganistan. Pe acest caz a fost deschis si un dosar…

- Procurorul general saudit a cerut joi pedeapsa cu moartea pentru cinci din cei unsprezece suspecti acuzati de uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, la deschiderea procesului lor in fata unei instante penale din Riad, relateaza France Presse.

- „Regatul Arabiei Saudite respinge pozitia exprimata recent de Senatul Statelor Unite, care este bazata pe acuzatii fara dovezi si contine implicari in afacerile interne ale Regatului, subminand rolul regional si international al Regatului", se arata in comunicatul publicat in agentia de presa a statului…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, considera ca respingerea cererii autoritatilor turce de extradare a jurnalistului Kamil Demirkaya demonstreaza ca justitia din Romania "nu se afla la cheremul lui Dragnea si Erdogan", relateaza agerpres.ro.citește și: Detalii neștiute scoase…

- Ziaristul turc ramane in Romania. Decizia instantei a fost luata vineri. Din cate anunta televiziunile de stiri, Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea autoritatilor de la Ankara cu privire la extradarea jurnalistului turc, Kamil Demirkaya. Ziaristul pe numele caruia s-a formulat cererea de extradare…

- Politistii au fost sesizati, prin 112, ca un polițist de la poliția transporturi Oravița este gasit in Oravița, in locuința, decedat. In locuința a fost gasita și concubina acestuia, de asemenea decedata, potrivit unor surse judiciare.In prezent, se desfașoara cercetari sub coordonarea procurorului…

- Ziaristul turc Kamil Demirkaya, angajat al publicației Zaman Romania, a fost ridicat in aceasta dimineața de acasa, "in baza unui mandat de extradare emis la ordinul lui Erdogan", anunta publicatia.La momentul transmiterii știrii, jurnalistul este la audieri la Parchetul Curtii de Apel Bucuresti.…