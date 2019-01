Stiri pe aceeasi tema

- Jeff Bezos și soția sa, MacKenzie, vor divorța dupa 25 de ani de casatorie, conform CNN. Aceștia au anunțat decizia in scris, pe Twitter-ul CEO-ului Amazon. „Dupa o perioada lunga de cautare a iubirii

- Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, cu o avere estimata la circa 136,9 miliarde de dolari, divorțeaza de MacKenzie Bezos, cea care i-a fost soție timp de 25 de ani. Cuplul are impreuna patru copii, a dezvaluit businessinsider.com. Jeff și MacKenzie au anunțat printr-un mesaj postat pe twitter ca…

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon, este privit ca un vizionar. Vorbeste deja despre calatorii in spatiu. Asta, dupa ce a creat prima librarie online din lume, primul market cu self-service, livrarile cu drone si nu numai. Este cel mai bogat om al planetei. Jeff Bezos are cateva reguli de la care nu se abate…

- Isha Ambani, fiica celui mai bogat om din India, se va casatori in aceasta saptamana cu Anand Piramal, fiul unui alt miliardar indian. Beyonce a fost una dintre multele celebritati invitate la eveniment, alaturi de stele ale Bollywoodului sau de personalitati politice precum Hillary Clinton.…

- Printul Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite i-ar fi trimis cel putin 11 mesaje celui mai apropiat consilier, cel care ar fi supervizat echipa care l-a asasinat pe jurnalistul Jamal Khashoggi, cu cateva ore inainte si dupa moartea acestuia, conform Wall Street Journal (WSJ), care face referire…

- O romanca, Mihaela Cornienco, din Focșani, a cerut in instanța dreptul de a primi ajutoare sociale pentru creșterea copiilor de la Marea Britanie, deși n-a locuit niciodata acolo, a anunțat thesun.co.uk . Ea a cerut acest ajutor social, fiindca soțul ei lucra in Leeds, ca inspectator in industria alimentara.…

- Ana Simia Taran susține ca Iulian are o relație cu Corina Petrut. Razboinica spune ca relatia pe care Iulian o are cu concurenta Ana Laura Gonzalez de la Exatlon Mexic ar fi, de fapt, una de fatada, prin care romanul sa acopere aventura cu Corina Petrut. Scandal IMENS la Exatlon: "Iti trag…

- Bianca Dragușanu a plecat impreuna cu sora ei și alte vedete, sa filmeze pentru emisiunea “Asia Express“. Cu foarte mari emoții, deoarece nu știe cum va rezista acolo, blondina și-a luat ramas bun de la cei dragi, iar sambata, 20 octombrie, au avut zborul spre Asia. Inainte de plecare, in timp ce se…