- Mai multe media ruse au difuzat luni seara fragmente din inregistrarea video a interogatoriilor, efectuate de serviciile de securitate (FSB), a trei marinari ucraineni capturati de rusi in Stramtoarea Kerci in cursul unui incident fara precedent intre cele doua tari.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat luni decretul privind instituirea starii exceptionale pe teritoriul Ucrainei pe o perioada de 60 de zile, in urma sechestrarii duminica a trei nave ale Fortelor maritime ucrainene de catre garzile de coasta ruse in Marea Neagra, in apropiere de stramtoarea…

- Explozia produsa miercuri la un colegiu politehnic din orasul port Kerci (Crimeea) a fost provocata de o bomba umpluta cu obiecte metalice, care a fost declansata in cantina din cladirea institutiei de invatamant, a anuntat Comitetul de ancheta rus de pe langa Parchetul General de la Moscova, conform…

- Tragedie aviatica in SUA. Un avion de mici dimensiuni a cazut in timpul unei acrobatii. Din pacate, pilotul a murit pe loc. Autoritatile au deschis o ancheta pentru a afla care au fost cauzele accidentului, iar organizatorii au decis suspendarea showului. "Este prea devreme pentru a…

- Autoritatile turce le-au declarat unor functionari americani ca detin inregistrari audio si video ce dovedesc uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, a relatat joi noapte Washington Post, citat de Agerpres.