- Sediul unei banci din Brasov a fost spart noaptea trecuta, iar atacatorii au aruncat in aer bancomatul. Locuitorii din cartierul Valea Cetatii au fost treziti din somn de o explozie puternica, in jurul orei 4.

- Noi detalii in cazul barbatului gasit spanzurat, acum doua zile, intr-o vagoneta, in comuna Tohatin. Potrivit oamenilor legii, cadavrul atarna de o funie de mai bine de patru zile, iar cand a fost gasit, acesta era deja in stare de putrefactie.

- Nu se cunoaste exact modul in care va fi structurat acordul si daca Butina va fi de acord sau nu sa coopereze cu procurorii. Judecatoarea Tanya Chutkan a programat o audiere pentru 12 decembrie intr-un tribunal din Washington.

- Suspectul in cazul atacului din scara blocului din Alba Iulia ar fi un recidivist eliberat din penitenciar chiar anul acesta. Potrivit presei locale, suspectul poarta numele de Nicolae Dragoi și a fost condamnat anterior pentru talharie. Alba24.ro scrie ca suspectul ar fi fost dat in urmarire generala,…

- Un incident desprins din filmele cu gangsteri s-a petrecut in cartierul aradean Micalaca. Un tanar de 32 de ani a fost injunghiat in plina strada ... The post Noi detalii in cazul tanarului injunghiat duminica seara intr-un viaduct appeared first on Renasterea banateana .

- Cazul jurnalistei bulgare Viktoria Marinova, care a fost ucisa sambata intr-un parc din apropierea Dunarii in orașul Ruse a facut inconjurul lumii, iar acum au aparut noi detalii despre momentul in care a fost atacata.

- La 81 de ani xi-a omorat amantul? Asta se intreabE un sat intreg, dupE ce un bErbat, in varstE de 76 de ani, a fost gEsit in curtea bEtranei intr-o baltE de sange xi pe jumEtate dezbrEcat. Sotia bErbatului ucis spune cE xtia cE intre cei doi ar fi existat o relatie. }n timp ce rudele bEtranei de 81…