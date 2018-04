Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva zile, Didina Maxim, din județul Vaslui, a ajuns la spital in urma unui stop cardio-respirator. Medicii sosiți acasa la femeia de 64 de ani au reusit sa o resusciteze si apoi sa o transporte la Spitalul Judetean Vaslui. Femeia a mai trait aproximativ jumatate de zi, apoi a decedat.…

- SCENE DE FILM SUPARARE…Sotul defunctei este disperat, acesta trebuie sa-i cumpere din nou haine sotiei sale si sa mai plateasca o data transportul de la morga spitalului. Si totul in doar trei ore, inainte de inmormantare. INCREDIBILA POVESTE…. Scenele petrecute la Muntenii de Jos par desprinse dintr-un…

- Cadavrul unei femei din comuna vasluiana Muntenii de Jos a fost luat din biserica inainte de slujba de inmormantare, de reprezentantii Serviciului de Medicina Legala, deoarece rudele au suspectat ca aceasta ar fi fost omorata. Cele care au avut suspiciuni cu privire la deces au fost surorile femeii,…

- Detalii șocante ies la iveala despre tripla crima de la Brașov. Florin Mircea Buliga și-a injunghiat mortal soția și cei doi copii, luni noapte, iar marți s-a predat polițiștilor. Anchetatorii au refacut filmul tragediei din apartamentul din Brașov. Florin Mircea Buliga a avut un comportament normal…

- Noi detalii cutremuratoare au ieșit la iveala in cazul triplei crime din Brașov. Florin Mircea Buliga și-a injunghiat, pe rand, soția, fiica de 18 ani și fiul de 13 ani. El le-a spus anchetatorilor ca le-a eliberat sufletele. Femeia de 42 de ani și baiatul s-au luptat cu asasinul și au urme de autoaparare…

- Cadavrul unei femei a fost descoperit pe strada Sucevița din Capitala. Corpul neinsufletit se afla intr-o geanta aruncata intr-un tomberon. Descoperirea a fost facuta de un angajat de la salubritate. Barbatul spune ca a deschis geanta, deoarece avea un aspect ciudat.

- Socrul Anamariei Prodan a incetat din viața, duminica (25 martie), la varsta de 69 de ani. Barbatul a suferit un stop cardio-respirator. Tatal lui Reghecampf a avut probleme grave de sanatate, iar acum șase ani a scapat ca prin minune. La vremea aceea, nimeni nu-i dadea șanse de supraviețuire lui Harry…

- Politistii din Ilfov au deschis dosar de moarte suspecta in cazul lui Andrei Gheorghe, avand in vedere ca jurnalistul avea 56 de ani. Andrei Gheorghe a fost gasit mort luni seara la domiciliul sau din localitatea Voluntari si urmeaza ca Serviciul de medicina legala sa stabileasca cauza decesului. Potrivit…

- Femeia gasita moarta intr-un container de gunoi in sectorul Buiucani al capitalei a fost strangulata cu un prosop. Suspectul a fost reținut. Potrivit poliției, totul s-ar fi intamplat in urma unei cerți, scrie IPN.

- Soțul femeii care și-a ucis fetița de numai 4 ani a facut primele declarații. Marți seara (13 martie), Oana Neț i-a taiat venele copilei și a inecat-o in cada. Nimeni nu-și explica ce a transformat-o pe educatoarea de 38 de ani intr-o criminala. Barbatul ei spune ca femeia era foarte apropiata de fiica…

- Doctorita de la Spitalul Clinic Municipal nr. 1 care a fost batuta de soțul unei paciente spune ca se gandește sa plece din sistem. Ala Valenga povestește ca barbatul a lovit-o cu pumnii și piciorele.

- Criminaliștii au deschis dosar penal pentru moarte suspecta in cazul Israelei Vodovoz. Femeia de afaceri a fost gasit fara suflare in locuința sa, dupa ce apropiații nu au reușit sa mai ia legatura cu ea, de cinci zile. Criminalistii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta, iar trupul neinsufletit…

- O tanara din Perth, in Australia, a trecut prin socul vietii sale si credea ca are apendicita. Dupa ce a inceput sa aiba dureri groaznice, femeia si-a rugat sotul sa o duca la spital. Speriat, acesta a actionat imediat, pentru ca ea abia mai putea sa se mai miste din cauza contractiilor abdominale puternice.…

- Arma de vanatoare artizanala folosita la comiterea crimei din localitatea aradeana Tarnova, urmata de sinuciderea agresorului, era detinuta ilegal de catre acesta si nici familia sa nu stia ca ascunde in casa o arma si munitie. Anchetatorii confirma, in urma primelor cercetari, ca intre cei doi concubini…

- Cand este Ziua Mamei. Cei mai mulți oameni cred ca ziua mamei este pe 8 martie, atunci cand se sarbatorește, de fapt, Ziua Internaționala a Femeii. Puțini știu ca ziua mamei este cu totul alta sarbatoare, celebrata doua luni mai tarziu. Ziua Mamei a fost instituita prin Decretul 1468 privind promulgarea…

- Dosarul referitor la medicul care a murit la Spitalul „Sfantul Ioan” a fost preluat de Sectia 26 Politie si de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4, a informat marti DGPMB. Potrivit sursei citate, este un caz de accident de munca, fiind vorba despre un deces produs in timpul serviciului. Surse…

- Politistii din Vrancea au deschis un dosar penal de moarte suspecta in cazul femeii care a murit in avalansa de la Cheile Tisitei, incearcand sa afle si in ce conditii a fost organizata excursia pe munte. La randul lor, salvamontistii spun ca avalansa a fost atipica, produsa la o altitudine joasa.

- Polițiștii vranceni au deschis dosar penal de moarte suspecta in cazul femeii care a decedat astazi (sambata), dupa ce a fost surprinsa de o avalanșa pe Cheile Tișiței. Informația ne-a fost confirmata de reprezentanți ai IPJ Vrancea. Conform informațiilor, excursia pe Cheile Tișiței…

- Femeia din Targu Ocna gasita moarta cu gatul taiat alaturi de fiul sau, decedat in aceleași condiții, intr-o casa incendiata, era divorțata, fostul soț locuind in județul Sibiu. Anchetatorii iau in calcul orice varianta, inclusiv cea a unei crime comise de catre femeie, care apoi ar dat foc casei și…

- Scandal monstru la Draganești-Olt, unde un barbat a fost lovit cu o ranga in cap. A avut, totuși, noroc și a ajuns intreg acasa! La cateva zile dupa incident, agresorul a fost saltat de mascați! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat ca Anda Adam ar avea legatura cu acesta. Nici mai mult, nici…

- Detalii noi in cazul barbatului din Republica Moldova care a ucis-o pe actrița Anastasia Cecati. Alexei Mitachi era unul dintre cei mai cunoscuți medici stomatologi din Chișinau, cabinetul sau fiind frecventat des de vedete sau oameni de afaceri cunoscuți. Sotia lui, in schimb, era un cunoscut model,…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a aflat detalii legate de moartea sportivului de 23 de ani din Dambovița. Florin Stelian era legitimat la Clubul Respect Gym din Gaești. De un an nu mai participa, insa, la competiții. Tanarul locuia in Matasaru, alaturi de parinți. Tragedia s-a petrecut intr-o fracțiune…

- O veste trisa a cazut ca un fulger printre sportivii clubului de kickboxing condus de cunoscutul luptator K1 Daniel Mocanu. Un fost membru al clubului a murit, marti, in condiții suspecte. Acesta avea 23 de ani și nimeni nu știa ca ar suferi de vreo afectiune. Marți (20 februarie) luptatorul de K1…

- O familie formata din patru persoane a fost gasita moarta in propria locuința in seara de 20 februarie in orașul Balți. Apelul la Serviciul 901 a fost recepționat la ora 18.20 minute. Din primele informații s-a stabilit ca un barbat in virsta de 28 de ani, o femeie in virsta de 27 de ani și copii acestora,…

- Veste-bomba in showbiz-ul romanesc! Unul dintre foștii jurați de la “MasterChef” divorțeaza dupa aproape trei ani de casnicie. Decizia vine dupa ce numele celebrului bucatar de la PRO TV a fost in mijlocul unui scandal uriaș: soția lui l-a acuzat de violența domestica. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania,…

- Barbatul in varsta de 41 de ani, gasit mort in acesta dimineața intr-un parc din sectorul Ciocana s-ar fi sinucis, impușcandu-se. Poliția a gasit langa cadavrul polițitului un pistol.

- Detalii incredibile despre cum au fost maltratati detinutii de la Spitalul Penitenciarului Rahova. In referatul procurorilor sunt explicate cu lux de amanunte bataile si batjocura la care erau suspusi acestia de catre gardieni.

- Cantareata de muzica de petrecere Carmen Serban a fost la un pas de moarte dupa ce a luat foc in propria brutarie. Nu e singura data cand viata artistei a fost in pericol, aceasta a mai adormit la volan si a invins boala pe care a depistat-o la un san. Totul cu ajutorul credintei. (VEZI SI: Carmen Serban…

- Dupa 8 ani de casatorie, relatia dintre Nicoleta si Cristian s-a degradat cumplit. Desi aveau doi copii impreuna, sotul educatoarei devenise tot mai violent, iar scenele cumplite se petreceau chiar si in fata micutilor. Pana la momentul in care a fost ucisa, Nicoleta a mai avut un episod in…

- Marius Cristian Botan este acuzat de omor, dupa ce si-a ucis cu sange rece fosta sotia. In motivarea arestarii preventive se arata faptul ca barbatul a fost extrem de violent. Magistratii au avut in vedere si premeditarea acestei actiuni, demonstrand astfel gradul de pericol social extrem…

- Unul dintre fratii femeii care a socat Capitala sustine ca nici membri familiei n-au fost scutiti de iesirile agresive. "Ea a vrut sa-l injunghie pe celalalt frate. E foarte violenta de cand a iesit de la puscarie. Ea are si o fetita. A batut-o pe cea mica si a primit ordin de protectie",…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, și viceprimarul Dan Diaconu au mers, vineri dimineața, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Cei doi au fost audiați in calitate de martori intr-o ancheta privind cazul porții de intrare in oraș de pe Calea Lugojului, care s-a prabușit in timpul furtunii…

- Avocatul Poporului (AP) s-a autosesizat si efectueaza o ancheta la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, dupa decesul unei femei survenit la inceputul acestei luni in unitatea medicala.Citeste si: Traian Basescu, atac FURIBUND la seful PSD: 'Vrea sa aduca Guvernul la propriul nivel,…

- Cazul pacientei moarta la 81 de ani, careia i s-a pus un scutec pe cap, a intrat in faza de ancheta la spitalul din Huedin. Cei vizati de ancheta sunt brancardierii de la morga, infirmierele si asistentele care au fost de tura in data de 16 ianuarie, ziua in care femeia a trecut la cele vesnice.

- Noi detalii in cazul familiei din California, a caror 13 copii au fost tratați inuman ani la rand. Copiii ar fi avut voie sa manance o data pe zi și sa faca baie doar de doua ori pe an, a declarat un oficial, care deține date pe caz, pentru NBC News, scrie euronews.com.

- Procuratura Anticoruptie a inaintat invinuirea, sub aspectul comiterii infractiunii de corupere pasiva savirsite in proportii deosebit de mari, in privinta celor cinci persoane, retinute marti pentru 72 de ore. Printre acestia figureaza: doi procurori din cadrul Procuraturii Municipiului Chisinau, oficiul…

- Noi informatii halucinante ies la iveala in cazul barbatului care si-a ucis doi copii la scurt timp dupa ce sotia lui i-a adus pe lume. Anchetatorii sustina ca micutii au fost ingropati de vii si lasati sa se stinga sufocati de pamant.

- Cercetarile in doua dosare de furt petrecute pe raza judetului Salaj ar putea ajunge in coordonarea procurorilor DIICOT Timis, dupa ce politisti Serviciul de Investigatii Criminale au indicii ca ar fi fost comise de o grupare specializata in astfel de infractiuni.

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale s-a autosesizat pe cazul copilului decedat in circumstanțe necunoscute și informeaza ca potrivit rezultatelor preventive ale examinarii medico-legale a cadavrului s-a stabilit diagnosticul de „Sindromul morții subite a sugarului".

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu. Iata ca, un lucru foarte puțijn intalnit, premierul Mihai Tudose amana sa ia o decizie și spune ca va lua o hotarare maine, atunci cand se va intalni și cu șeful Poliției.…

- Șeful secției ginecologie de la Institutul Mamei și Copilului (IMC) și sora principala a secției au fost eliberați din funcție in urma anchetei desfașurate in cazul femeii care a avortat in veceul spitalului.

- Detalii socante ies la iveala din ancheta privind crima facuta in a doua zi de Craciun intr-o comuna de langa Hirlau! Femeia de 33 de ani ingropata pe camp de barbatul cu care avea trei copii, si de catre unul dintre fiii lor, minor, a murit asfixiata.

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca ar fi ucis o tanara, impingand-o in fata metroului, ramane in arest, dupa ce magistratii Tribunalului Bucuresti i-au prelungit, vineri, mandatul de arestare.