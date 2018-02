Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala detalii terifiante din viața Nicoletei Boțan, proprietara unei gradiniței private din Sectorul 2 al Capitalei, cea care a trait un adevatat calvar in ultimele luni inainte de a fi omorata de fostul sau soț. Femeia era terorizata de Marius Cristian Botan și, cu doua luni inainte ca Nicoleta…

- Marius Cristian Botan este acuzat de omor, dupa ce si-a ucis cu sange rece fosta sotia. In motivarea arestarii preventive se arata faptul ca barbatul a fost extrem de violent. Magistratii au avut in vedere si premeditarea acestei actiuni, demonstrand astfel gradul de pericol social extrem…

- Unul dintre fratii femeii care a socat Capitala sustine ca nici membri familiei n-au fost scutiti de iesirile agresive. "Ea a vrut sa-l injunghie pe celalalt frate. E foarte violenta de cand a iesit de la puscarie. Ea are si o fetita. A batut-o pe cea mica si a primit ordin de protectie",…

- Incendiu de proportii la o locuinta din judetul Vaslui. Doi copii, unul de trei ani si celalalt de doar un an si opt luni, au fost lasati nesupravegheati in casa, si au ajuns cu arsuri grave la spital. A fost nevoie de interventia unui elicopter SMURD. Medicii sunt rezervati in prinvinta sanselor…

- Nicoleta Botan a decedat, vineri, 26 ianuarie, dupa ce a fost injunghiata la locul de munca, in gradinita pe care o conducea, de catre fostul ei sot, Marius Cristian Botan. Nicoleta Botan vorbea despre fiica ei, Ruxandra, intr-un interviu de acum trei ani.

- Cristina Balan este revoltata de cazul sfasietor al femeii injunghiate de sot intr-o gradinita. Cantareata a scris un mesaj pe Facebook, prin care trage un semnal de alarma dupa tragedia petrecuta zilele trecute in Capitala.

- Cristina Balan, revoltata dupa moartea femeii injunghiate de soț intr-o gradinița . Artista a scris un mesaj emoționant pe contul de socializare, prin care trage un semnal de alarma, dupa tragedia petrecuta zilele trecute in Capitala. Cristina Balan condamna comportamentul barbatilor care folosesc violenta…

- Sotii Nicoleta si Marius Cristian Botan aveau impreuna doi copii, o fetita in varsta de cinci ani si un baiat de un an si patru luni. Potrivit unor surse judiciare, citate de Romania TV, in acest moment ei se afla in grija unei matusi, insa acest lucru ar putea sa nu fie definitiv. Citeste…

- Dumitru Coarna, liderul Sindicatului National al Politistilor, sustine ca ordinul de protectie ar trebui sa devina responsabilitatea Politiei, nu a instantei. Declaratia a fost facuta dupa ce o directoare de gradinita privata din Capitala a fost injunghiata mortal de fostul sau sot, arestat preventiv…

- Directoarea unei gradinite a fost injunghiata mortal vineri, faptasul fiind sotul acesteia, fata de care avea un ordin de restrictie. Liderul Sindicatului National al Politistilor, Dumitru Coarna, crede ca acest ordin ar trebui sa devina responsabilitatea Politiei, nu a instantei.

- Marius Botan și-a injunghiat mortal fosta soție, chiar in biroul din incinta gradiniței unde era directoare. Acesta a dezvaluit ca, inițial, intenționase sa se sinucida in fața Nicoletei, motiv pentru care a și intrat in biroul ei, inarmat cu un cuțit.

- Victima, Nicoleta Botan, ar fi avut numeroase conflicte cu fostul ei sot, Marius Cristian Botan, motiv pentru care ea obtinuse in instanta un ordin de restrictie pe numele sau. Ca urmare, barbatul fusese evacuat din casa si nu se putea apropia la o distanta mai mica de 200 de metri, atat fata de…

- Scandalul pornit de la scenele filmate intr-un mall din București se adancește. Tudorel Manolache, tatal femeii reținute de polițiști, a declarat ca aceasta ar fi “batuta rau” și ca urmeaza sa mearga la IML.

- Caz socant intr-o gradinita din Capitala, o educatoare a fost ucisa de fostul sot. Femeia a murit la scurt timp pe masa de operatie. Agresorul a fost prins de politie. Ea avea un ordin de restrictie pentru fostul sot, lucru care iata, nu i-a folosit la nimic. Potrivit unei prietene, cu doua…

- Vecinii femeii care a fost ucisa la gradinita la care era directoare spun ca sotul criminal s-a purtat cu ea de multe ori. Mai mult, i-a spart piramida nazala, intr-o zi. Marius Botan, fostul sot al Nicoletei, ar fi comis oribila fapta drept razbunare pentru ordinul de restrictie impus de Nicoleta Botan.

- Toata tara a fost socata de vestea ca la doar cateva zile distanta dupa ce o tanara din Titu a fost ucisa de tatal copilului ei, o alta femeie si-a gasit sfarsitul in aceleasi conditii.

- Femeia injunghiata de sotul ei intr o gradinita privata din Bucuresti a murit la Spitalul Floreasca. Nicoleta Botan a ajuns in stare foarte grava la spital dupa ce sotul ei, Marius Cristian Botan a intrat in gradinita pe care femeia o conduce si a injunghiat o. Femeia a ajuns la Spitalul Floreasca unde…

- Detalii ingrozitoare in cazul celor 13 copii din statul american California, care au fost tinuti in captivitate ani intregi de catre propriii parinti. Anchetatorii au stabilit ca acestia mancau o singura data pe zi si faceau dus doar de doua ori pe an.

- Noi detalii in cazul Niculinei Bulat, tanara care a decedat la Spitalul de urgenta din Capitala. O comisie creat de avocatul poporului a constatat ca in acest caz au fost incalcate drepturile la accesul serviciilor de sanatate și la informare.

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Dambovita a anuntat, miercuri, ca Institutul Marius Nasta din Bucuresti a confirmat primul caz de tuberculoza la unul din cei trei internati, dupa ce o educatoare a venit la Gradinita din Bucsani, desi era bolnava, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Noi informatii halucinante ies la iveala in cazul barbatului care si-a ucis doi copii la scurt timp dupa ce sotia lui i-a adus pe lume. Anchetatorii sustina ca micutii au fost ingropati de vii si lasati sa se stinga sufocati de pamant.

- Eugen Stan este politistul pedofil care a agresat, la inceputul lui ianuarie, doi copii, intr-un lift al unui bloc din Drumul Taberei. Trecutul lui este insa presarat cu alte actiuni de acest gen, scoase la iveala abia acum. Ce trebuie sa-i invatam pe copii pentru a depasi astfel de momente!

- Locuitorul raionului Telenesti, al carui fiu ar fi tras dintr-o arma de vinatoare intr-un minor, va comparea pe banca acuzatilor pentru pastrarea neglijenta a armelor de foc si munitiilor. Procuratura raionului Telenesti a finalizat urmarirea penala si a trimis cauza penala de invinuire a acestuia…

- Femeii i s-a facut rau brusc cand era in oras. Mama ei a dus-o la spitalul Judetean, sperand ca Maria va primi ajutor. La Serviciul de Urgenta, li s-a spus sa astepte pentru ca e aglomerat. Nestiind ce sa faca pentru ca fiica ei sa fie consultata cat mai repede, femeia a chemat un taxi ca sa mearga…

- Dan Ciprian Sfichi, politistul taiat cu sabia in Suceava, in timpul unei descinderi in locuinta unui interlop, ar putea fi externat peste o saptamana. Medicii au precizat ca barbatul s-a recuperat miraculos, vorbeste, isi misca piciorul si mana dreapta. A

- TRAGEDIE. Detalii halucinante ies la iveala in cazul fetitei de 11 ani ucisa intr-un accident provocat de unchiul ei Dezvaluiri cutremuratoare despre tragedia zilei. Soferul care a provocat accidentul in care o fetita de 11 ani a murit, este unchiul copilei! Desi la inceput a negat totul, ulterior barbatul…

- Amanunte incredibile ies la iveala in ancheta din cazul tragediei familiei Maleon. Profesorul a lipsit doar 10 minute de acasa. Anchetatorii au vizionat deja inregistrarile de pe toate camerele care au vedere spre casa celor doi. Ei confirma ca, contrar unor informatii neoficiale ce spuneau ca sotul…

- Procurorii ieseni sustin ca femeia care a fost ingropata de concubin si fiul ei, dupa ce a fost lovita de primul dintre ei, era vie in momentul inhumarii, fiind, cel mai probabil, in coma. Ieseanca bause o cantitate impresionanta de vin in ziua in care a murit.

- O romanca in varsta de 44 de ani a fost ucisa, cu mai multe lovituri de cuțit, pe o strada din Londra, chiar de fostul iubit, un barbat de 45 de ani din Vaslui. Cazul a fost prezentat de presa internationala, care relateaza ca femeia ar fi fost atacata de agrersor cand se intoarcea de la serviciu. Barbatul…

- Un tanar moldovean a hotarat sa se razbune pe concubina sa, cu care era in conflict. Astfel, i-a sustras actul de identitate romanesc, perfectat ilegal in Italia, și l-a prezentat polițiștilor de frontiera. Cazul a fost semnalat pe 4 ianuarie, in punctul de trecere Sculeni, se anunța intr-un comunicat…

- Primele detalii din ancheta indica faptul ca barbatul si-a ingropat sotia de vie crezand ca e moarta, dupa ce a batut-o pe strada, potrivit bzi.ro. "Au venit de la un neam de-al lor, erau destul de beti. Veneau pe un drum inspre casa, el a luat-o la bataie si ea a cazut jos. Dupa ce a cazut,…

- Familia barbatului mort la cumparaturi a precizat ca zona unde a fost adusa marfa nu era securizata. Rudele victimei au anuntat ca vor face plangere la politie. La o zi dupa accident compania care detine supermarketul din Craiova a anuntat ca regreta cele intamplate si va fi alaturi de familia victimei.…

- Noi detalii cutremuratoare ies la iveala in cazul dublei sinucideri de la Iasi. Dupa efectuarea autopsiei, s-a constatat faptul cei directorul BCU Iasi, Bogdan Maleon, si sotia lui, Anda, aveau o alcolemie extrem de ridicata.

- Noi detalii in cazul suicidului tanarului din caminul de la ASEM. Potrivit anchetatorilor, acesta urma sa mearga astazi in satul natal, Chirileni, raionul Ungheni, pentru a sarbatori ziua mamei sale. Potrivit surselor UNIMEDIA, tanarul ar fi avut o datorie de 1000 de euro. Procurorul de caz, Corneliu…

- O dubla crima a șocat Romania in ziua de Craciun! Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, profesor universitar, a fost gasit mort, langa sotia sa, care zacea si ea fara suflare. Polițiștii incep sa desfaca acest incurcat caz. Se pare ca Maleo și-ar fi ucis soția intr-un moment…

- Intr-un oras din Sicilia, ambulanta nu salva oameni, ci ii arunca in ghearele mortii. O ancheta jurnalistica a scos la iveala o inspaimantatoare reteta de profit a unor mafioti din Sicilia.

- Scandalul dintre cei doi a pornit pe fondul geloziei excesive. Sotia s-a intors tarziu acasa, iar barbatul, nervos, a inceput sa o loveasca cu picioarele in abdomen. A doua zi, femeia a fost luata de ambulanta si transportata la spital cu dureri groaznice. Medicii au dus-o direct in sala de operatie,…

- Apar noi detalii socante in cazul tinerei ucise la metroul Dristor. Potrivit ultimelor informatii se pare ca tanara ucisa are 25 de ani si este din Craiova. Femeie suspectata de comiterea crimei de la statia de metrou Dristor 1 a fost retinuta pentru 24 de ore. O tanara de 25 de ani a fost impinsa pe…

- 200 de copii, printre care se numara si micuti cu rezultate foarte bune la invatatura care au probleme de sanatate, vor primi daruri si produse pentru masa de Craciun de la politistii locali din Galati.

- Potrivit interceptarilor, barbatul care l-a atacat pe politistul din Radauti a premeditat totul. Acesta se astepta ca din clipa in clipa sa fie ridicat de mascati, iar in momentul in care oamenii legii au spart usa i-a atacat cu o sabie. Unul dintre politist a fost ranit grav, ajungand in stare critica…

- Cadavrul femeii era acoperit cu o patura, iar picioarele erau legate cu un cearsaf. Principalul suspect este chiar sotul femeii care a batut-o pana a ucis-o, apoi a aruncat-o in drum. Sotul femeii a fost retinut si urmeaza sa fie dus in fata instantei, cu propunere de arestare preventiva.

- La o zi dupa ce agentul sef adjunct de politie Dan Ciprian Sfichi a fost lovit cu sabia in cap atat de puternic, incat i-a fost crestat creierul s-au aflat informatii care au starnit revolta. Acestea au fost facute publice de liderul sindicatului Politistilor din Romania "Diamantul", filiala Suceava.

- Procurorii au dezvaluit primele concluzii in cazul fetitei care a ars de vie in rulota, la Mamaia. Anchetatorii spun ca focul a izbucnit in momentul in care tatal a incercat sa raceasca apa dintr-o oala care se afla pe foc. Din greșeala, in loc sa adauge apa rece a turnat benzina dintr-o sticla din…

- Patru copii au fost gasiti fara supraveghere, pe strazile Capitalei, doar in ultimele zile. Un baietel de doi ani si o fetita de sapte ani, frate si sora, au fost observați luni seara de polițistul de sector in preajma unui restaurant de pe strada Calea Ieșilor.

- Iadul Cristinei a inceput la Lamezia-Terme, un orasel calabrez infestat de Mafie, unde functionarii de la primarie au fost concediati din cauza legaturilor cu interlopii. Tanara a plecat sa ingrijeasca o batrana.

- Detalii noi în cazul baiețelului de 6 ani dat disparut și gasit a doua zi fara suflare într-o fântâna din localitatea Verejeni, raionul Telenești. Potrivit poliției, în timpul audierilor, principalul suspect, un adolescent de 14 ani, a spus cum s-ar fi întâmplat…

- In cadrul emisiunii Acces Direct, de astazi a avut loc o rasturnare de situatie socanta! Doamna Lucia, femeia torturata fizic si psihic, impreuna cu sotul agresiv au facut testul poligraf pentru aflarea adevarului.

- Detalii surprinzatoare in cazul bebelusului din satul Brezoaia, raionul Stefan Voda, care a murit dupa ce caruciorul in care se afla a fost lovit de o masina. Medicii legisti au gasit in sangele sau o concentrație de alcool de 0,44.