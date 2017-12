Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca cei doi soti aveau o alcoolemie extrem de mare, a declarat Carmina Pascal, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul din Iasi, la Realitatea TV. Conform acesteia, Anda Elena Maleon avea o alcoolemie de 2,40 la mie, iar soțul sau de 1,70 la mie. Ieri, purtatorul…

- Un barbat din localitatea Sabaoani a intrat intr-o stare avansata de hipotermie dupa ce a cazut, marti seara, in a doua zi de Craciun, intr-o fosa septica, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Potrivit dispeceratului ISU, pentru scoaterea barbatului din fosa a intervenit un…

- Dubla sinucidere a sotilor Anda si Bogdan Maleon din Iasi a socat o tara intreaga. Si, de la o ora la alta ies la iveala noi informatii in cazul acestei tragedii. In acelasi loc, in urma cu exact doi ani, un alt cuplu si-a pus capat zilelor. Asta inseamna ca tragedia din 2015 s-a intamplat tot in ziua…

- Dubla sinucidere care a insangerat acest Craciun continua sa provoace multa durere. Directorul Bibliotecii Central Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, s-ar fi sinucis odata cu sotia lui. Acum anchetatorii incearca sa stabileasca ce s-a intamplat cu exactitate.Citește și: Detaliu interesant!…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi sustin ca directorul Bibliotecii Central Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, si sotia sa s-au sinucis in prima zi de Craciun, la o diferenta de cateva ore. Purtatorul Parchetului de pe langa Tribunalul din Iasi a explicat la Realitatea TV…

- Amanunte incredibile ies la iveala despre medicul gasit mort alaturi de sotie in prima zi de Craciun. Prof. univ. dr. Bogdan Maleon era un om apreciat, cu o activitate academica importanta. Acesta are un CV impresionant, care se intinde pe nu mai putin de 25 de pagini, conform adevarul.ro.Citește…

- Surse din randul anchetatorilor iau in calcul varianta ca Bogdan Maleon (42 de ani) sa-si fi sugrumat sotia pe fondul geloziei, dupa care s-a spanzurat de o grinda. Pe de alta parte, prietenii celor doi soti spun ca nu inteleg cum s-a putut intampla tragedia, insa recunosc ca Bogdan si Anda…

- Principala ipoteza a anchetatorilor este ca directorul Bibliotecii Universitare din Iasi si-ar fi ucis sotia din cauza geloziei, dupa care s-ar fi sinucis, spun surse din randul anchetatorilor.Surse din randul anchetatorilor iau in calcul varianta ca Bogdan Maleon (42 de ani) sa-si fi sugrumat…

- In primul rand, Anda Maleon era foarte activa pe Facebook. Publica multe fotografii din vacanțele in care mergea, dadea check-in de la teatru și din alte locuri unde se ducea, mai scria cate un banc, dar niciodata nu posta poze in care sa apara cu soțul ei, profesorul Bogdan Maleon. Acest lucru putea…

- Bogdan Maleon, directorul Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, a fost gasit mort langa sotia sa, care zacea, la randul ei, fara suflare. Din primele informatii, se pare ca barbatul si-ar fi ucis nevasta intr-un moment de furie, dupa o discutie aprinsa ca urmare a unui apel telefonic primit…

- Tot Iasul este in soc dupa ce directorul BCU si sotia sa au fost gasiti morti in casa in prima zi de Craciun. De-a dreptul cutremuratoare este banuiala ca Bogdan-Petru Maleon si-ar fi ucis nevasta, dupa care s-ar fi spanzurat. Mesajele de condoleante curg pe internet, dar sunt destul de rezervate. Nimeni…

- Potrivit unor surse judiciare, femeia prezinta semne de violenta pe corp, motiv pentru care anchetatorii cred ca este vorba de o crima urmata de sinucidere. Cei doi au fost gasiti in locuinta lor de pe strada Alistair, de o ruda care era ingrijorata ca nu au ajuns la masa de Craciun, conform…

- Conform unor surse judiciare, femeia prezinta semne de violenta pe corp, motiv pentru care anchetatorii cred ca este vorba de o crima urmata de sinucidere. Cei doi au fost gasiti in locuinta lor de pe strada Alistair, de o ruda care era ingrijorata ca nu au ajuns la masa de Craciun. 'Trebuiau…

- Politia canadiana investigheaza misterioasa moarte a miliardarului Barry Sherman, un mogul din domeniul farmaceutic, fondatorul companiei Apotex Inc si a sotiei sale, Honey, cei doi fiind gasiti fara viata, vi...

- Politia canadiana investigheaza misterioasa moarte a miliardarului Barry Sherman, un mogul din domeniul farmaceutic, fondatorul companiei Apotex Inc si a sotiei sale, Honey, cei doi fiind gasiti fara viata, vineri, in resedinta lor din Toronto, conform AFP, DPA si Reuters. Cadavrele au…

- Șoc in Canada! Miliardarul canadian Barry Sherman si sotia sa Honey au fost gasiti morti in locuinta lor din Toronto, circumstantele deceselor fiind suspecte, conform politiei canadiene,...

- Un miliardar canadian și soția sa au fost gasiți morți in urma cu puțin timp la casa lor din Canada, in condiții pe care suspecte, relateaza BBC. Mai exact, cei doi și-au gasit sfarșitul intr-o pivnița. Ancheta este in desfașurare, insa ițele cazului sunt cu atat mai incurcate cu cat cei doi au fost…

- Individul ce apare in imagini este cautat de politistii sectorului Ciocana din cadrul Directiei de Politie a mun. Chisinau, pentru faptul conducerii unitatii de transport in stare de ebrietate avansata.

- Liderul organizației de tineret al Partidului Democrat din Gagauzia, Vitalie Melichian, ar fi fost reținut de poliție pentru ca a condus in stare de ebrietate. Potrivit gagauzinfo.md, tanarul a fost oprit sambata spre duminica noaptea fiind la volanul unei mașini Daca Logan, cu numarul de inmatriculatre…

- In momentul agresiunii, soții Chirvase se aflau pe o trecere de pietoni de pe strada Baba Novac din capitala. "Eram pe trecerea de pietoni și era pur și simplu sa dea peste noi cu mașina. In loc sa opreasca, șoferul a accelerat. Aveam o sticla de 0.5 litri de apa aproape goala in mana și am aruncat…

- Un tractorist in stare de ebrietate a injurat si a lovit in politist din orasul Cimislia. Barbatul, care avea o alcoolemie de 1,30 mg/l in aerul expirat, a devenit agresiv dupa ce ofiterul i-a interzis sa urce la volanul tractorului, scrie gazetadesud.md.

- Politistii ieseni au demarat o ancheta, dupa ce un barbat in varsta de 51 de ani, din municipiu, a ajuns in stare grava la spital, cu lovituri de topor la cap. Barbatul ar fi fost victima unei batai care a avut loc in centrul Iasului, el fiind lovit in cap cu un topor, dezechilibrandu-se si cazand…

- Alexandra Petcu, sotia vicepresedintelui Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Traian Petcu, a fost condamnata de Judecatoria Barlad pentru conducerea pe drumurile publice a unui autoturism sub influenta bauturilor alcoolice. In luna februarie, sotia demnitarului…