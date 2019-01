Stiri pe aceeasi tema

- Detalii noi apar in Cazul crimei care șocheaza Romania. Un barbat de 47 ani ar fi agresat-o pe fiica sa, de 14 ani, careia, conform primei declarații, i-a injectat, posibil cu o seringa, o substanța, fapt ce a condus la decesul minorei. Potrivit informațiilor noastre, in jurul orei 14.20, polițiștii…

- Procurorii DIICOT efectueaza un numar de unsprezece percheziții domiciliare pe raza județelor Argeș și Maramureș, la locuințele a noua suspecți, cercetați pentru savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și proxenetism. Anchetatorii au fost alertați…

- Tragedie mare intr-o familie din Laschia, comuna Copalnic Manastur, judetul Maramures. Astazi dimineata Dumitrita, o tanara in varsta de numai 18 ani a fost gasita decedata. Imediat la fata locului au sosit cadrele medicale dar si politia. Din pacate nu s-a putut face nimic pentru a o salva pe tanara.…

- Anchetatorii iau in calcul o „pista terorista" in ancheta asupra uciderii a doua tinere scandinave in sudul Marocului, informeaza Directia generala a sigurantei nationale (DGSN) din Maroc."Pista terorista nu este exclusa.

- Potrivit Politiei Galati, patru persoane - doi barbati de 35 si 44 de ani, un adolescent de 17 ani si o femeie de 38 de ani - toate din orasul Galati, au fost prinse in flagrant la Buzau. Cei patru ar fi patruns, prin fortarea si escaladarea geamului termopan, in doua apartamente din municipiul Buzau,…

- Principalul suspect in cazul crimei comise in localitatea Istria din județul Constanța a fost prins. Este vorba despre un barbat de 62 de ani care a recunoscut cu seninatate ca a dat foc trupului victimei pe care tranșat-o pentru a șterge urmele crimei. Anchetatorii au stabilit ca victima a fost ucisa,…

- Politistii si procurorii constanteni au gasit, luni, in curtea unei case din Istria, intreg trupul barbatului din care initial se gasise doar un picior carbonizat. Anchetatorii au stabilit ca victima a fost ucisa si apoi incendiata, principalul suspect fiind un barbat de 62 de ani....

- Anchetatorii au preluat datele orare de la recorderul de zbor al avionului Lion Air care s-a prabușit in mod misterios și a ucis 189 de persoane. Autoritațile indoneziene au extins cautarea victimelor și a resturilor pe mare, dupa ce timp de 69 de ore s-a așteptat descarcarea datelor. Autoritațile au…