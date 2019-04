Stiri pe aceeasi tema

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit, luni dimineata, in urma unui accident rutier produs la iesirea din Sacele spre Navodari, pe DJ 226, judetul Constanta. Acesta era singur in masina si, din cauza vitezei, a iesit de pe carosabil, lovind mai multi copaci. Acesta era singur in masina in momentul…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a incetat din viata, luni dimineata, dupa ce masina in care se afla s-a lovit de un copac in localitatea constațeana Sacele. Evenimentul a avut loc la primele ore ale dimineții, intr-o zona relativ izolata, mașina izbindu-se de un copac. Potrivit purtatorului de cuvant…

- Razvan Ciobanu a avut parte de clipe groaznice in timpul accidentului in care și-a pierdut viața. Dinamica accidentului, dupa urmele lasate la fața locului de mașina de teren, arata ca designerul rula cu o viteza foarte mare. Mașina a parcurs in afara parții carosabile aproape 1 kilometru, dupa care…

- Cand au ajuns la fata locului, salvatorii SMURD au avut parte de un decor groaznic: masina facuta zob, copaci scosi din radacina, dar si trupul lui Razvan Ciobanu aruncat in afara masinii. Specialistii au ajuns la concluzia ca fostul creator de moda nu ar fi purtat centura de siguranta. De asemenea,…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit, luni dimineata, in urma unui accident rutier produs la iesirea din Sacele spre Navodari, pe DJ 226 ... The post Razvan Ciobanu a murit intr-un accident in Constanta. Creatorul de moda era singur in masina | VIDEO appeared first on Renasterea banateana .

- Vestea ca Razvan Ciobanu a murit a luat Romania prin surprindere. Fanii i-au invadat pagina de Facebook cu mesaje de condoleante, iar ultima sa postare parca prevestea tragedia. Creatorul de moda era un cunoscut al cluburilor de noapte. Politia face in prezent cercetari pentru a stabili modul in…

- Conform Antena 3, accidentul a avut loc pe raza localitatii Sacele, din judetul Constanta, dupa ce creatorul de moda a intrat cu masina intr-un copac. Razvan Ciobanu a murit pe loc. Creatorul de moda Razvan Ciobanu avea 43 de ani.