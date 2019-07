Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii au gasit, in cadrul perchezitiilor din locuinta lui Gheorghe Dinca, un cercel in autoturismul suspectului, pe care mama Alexandrei l-a recunoscut ca apartinand fiicei sale, au declarat surse judiciare pentru Mediafax.

- Valeriu Șuhan, fost ofițer de poliție judiciara, a precizat, pentru MEDIAFAX,ca primul lucru pe care polițiștii trebuiau sa il faca in cazul de la Caracal este sa stranga probe ADN ale Alexandrei din casa in care locuia, lucru ce ii ajuta repede sa afle daca ea a fost in casa lui Gheorghe Dinca.Vezi…

- Suspectul Gheorghe Dinca a negat ca a luat-o cu mașina pe Alexandra, fata de 15 ani, spunand ca și-a petrecut zilele de miercuri și joi, in mare parte, dezasambland motoare vechi. Cu toate acestea, anchetatorii au gasit un cercel al Alexandrei in mașina suspectului, au declarat surse judiciare.…

- Oasele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca par umane, dar vechi, au declarat, pentru MEDIAFAX , surse apropiate anchetei de la Caracal. Se pare ca și cenușa recoltata este veche, ceea ce ingreuneaza ancheta. De asemenea, sursele citate au spus ca in zona locuinței nu a fost gasit sange, pana vineri…

- Polițiștii fac noi cercetari in zona locuinței barbatului de 66 de ani din Caracal, suspectat ca a ucis-o pe Alexandra Maceșanu. Anchetatorii scotocesc zona pentru a gasi noi indicii, transmite Mediafax.Zona in care locuiește Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani din Caracal suspectat ca a…

- Alexandra a fost vazuta ultima oara miercuri dimineața, cand s-a urcat intr-o mașina de ocazie, așa cum facea de fiecare data cand mergea acasa, in Dobrosloveni, de la meditațiile pe care le facea in Caracal. Un drum de nici zece minute cu mașina, in mod normal.

- In casa lui Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani reținut sambata pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol, polițiștii au gasit resturi umane și bijuterii care ar fi aparținut celor doua fete disparute, Alexandra, 15 ani, și Luiza, 18 ani. Polițiștii au descoperit,…

- Alexandru Cumpanasu este un cunoscut realizator de emisiuni, președinte al Asociației pentru Implementarea Democrației, președinte al CNMR si nu in ultimul rand, unchiul Alexandrei, tanara ucisa la Caracal. Barbatul a avut o reactie socanta vizavi de cele intamplate in casa lui Gheorghe Dinca.