- Mick Schumacher, fiul legendarului Michael, a devenit campion european de Formula 3, sambata, pe circuitul de la Hockenheim (Germania), unde tatal lui s-a impus de patru ori in Formula 1, relateaza AFP. Mick Scumacher a incheiat pe locul 2 penultima cursa a sezonului, dupa estonianul Juri…

- Michael Schumacher a suferit un accident pe 29 decembrie 2013, in timp ce schia in Alpii francezi, in urma caruia fostul pilot de Formula 1 a suferit rani grave in zona capului si a intrat in coma. De...

- Williams a anunțat vineri semnarea unui contract multianual cu George Russell pentru sezonul 2019 al Formulei 1. Britanicul in varsta de 20 de ani este sprijinit in cariera de Mercedes, constructor pentru care a avut rolul de pilot de teste și de rezerva in acest an. In plus, Russell și-a trecut in…

- Sociologul Marius Pieleanu a declarat la ”Punctul de intalnire” ca, pe baza informațiilor de care dispune din interiorul PSD, Ecaterina Andronescu nu va fi exclusa din partid la intrunirea Comitetului...

- Pana acum ingrijit la proprietate sa din localitatea elvetiana Gland, Schumacher va fi transferat la Mallorca, la proprietatea achizitionata de Corinna Schumacher pentru 30 de milioane de euro, scrie publicatia Illustre. Aceasta decizie a fost luata ca urmare a dorintei de a-l duce pe fostul…

- Familia lui Michael Schumacher (49 de ani) a luat o decizie mai putin asteptata. Un Enzo Ferrari, detinut de fostul campion mondial de Formula 1, a fost scos la vânzare! Anuntul a fost facut de presa din strainatate.

- Satenii dintr-o localitate din Maramureș s-au apucat singuri sa-și construiasca un drum, satui de solicitarile facute la primarie. Oamenii au pus mana de la mana au cumparat materialele și au muncit toți cot la cot. Primii 56 de metri au fost betonați deja, iar oamenii nu se vor opri pana ce drumul…