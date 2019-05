Stiri pe aceeasi tema

- Valentina Rusnac, fetita de 6 ani din Repedea, disparuta vineri dupa-amiaza de acasa, este in continuare cautata. Reprezentantii IPJ Maramures spun ca pana acum a fost gasit tricoul cu care aceasta era imbracata. “Cam la 300 de m de locuinta, in apa, a fost gasit tricoul cu care era imbracata fetita…

- Valentina Rusnac, fetița de 6 ani data disparuta, este cautata de aproximativ 150 de persoane: polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari. Copila a disparut vineri dupa-amiaza, in jurul orei 15.00, din fața casei din comuna Repedea, judetul Maramures.

- O fetita de 6 ani din localitatea Repedea, judetul Maramures, este cautata, vineri, dupa ce a disparut de la domiciliu in jurul orei 14, la operatiune participand si un caine de urma din cadrul IPJ, dupa cum se arata intr-un material de pe pagina noastra. Reprezentantii IPJ Maramures au declarat, vineri,…

- Antonia, fetița de doi ani, disparuta din curtea casei, dintr-o comuna a județului Bacau, a fost gasita. In jurul orei 10:00, copila a fost vazuta dormind pe un camp din apropierea locuinței. Mama de 20 de ani a fost cea care a alertat autoritațile cand nu și-a mai gasit fiica acolo unde o lasase nesupravegheata.

- Update: In jurul orei 10:00, fetita a fost gasita dormind pe un camp. Se pare ca este nevatamata, insa a fost dusa la evaluarea doctorilor. Știrea inițiala: Polițiștii cauta o fetita, de 2 ani, din localitatea Blagesti, județul Bacau, care a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O fetita de 7 ani din comuna Bocsa, data disparuta in dimineata zilei de 7 martie de tatal ei, a fost gasita in gara din Satu Mare. Fetita a fost luata din casa in noaptea de 5 spre 6 martie, la ora 1.00, de matusa ei, cunoscuta cu probleme psihice, care dus-o in judetul vecin. […]

- Detalii incredibile ies la iveala in cazul crimei care a zguduit municipiul Buzau in weekend. Cosmin, tanarul care și-a batut cu salbatacie fosta iubita și a incendiat-o era drogat și se afla sub influența bauturilor alcoolice in momentul comiterii abominabilei fapte. Potrivit testelor inițiale facute…

- Valentina, in varsta de 21 de ani, a fost gasita carbonizata in apartamentul ei din Buzau. Ancheta in acest caz a scos la iveala ca a fost de fapt ucisa, iar criminalul este fostul ei iubit. Acesta a batut-o cu salbaticie, pentru ca apoi sa stropeasca locuința cu benzina și sa o incendieze. Cosmin,…