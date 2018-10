Stiri pe aceeasi tema

- Asasinarea jurnalistei bulgare Viktoria Marinova - cel de-al treilea reprezentant al mass-media din Uniunea Europeana asasinat in decurs de un an - a provocat un val de indignare in Europa, Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) cerand ''o ancheta completa si riguroasa'' in acest…

- Ministrul bulgar de Interne, Mladen Marinov, sustine ca nu exista indicii ca uciderea jurnalistei de investigatii Victoria Marinova ar avea legatura cu anchetele ei privind coruptia, relateaza cotidianul The Guardian, potrivit Mediafax. Jurnalista, in varsta de 30 de ani, a ...

- Ministrul bulgar de Interne, Mladen Marinov, susține ca nu exista indicii ca uciderea jurnalistei de investigații Victoria Marinova ar avea legatura cu anchetele ei privind corupția, relateaza cotidianul The Guardian. Directoare și prezentatoare la postul regional TVN din Ruse, ultimul reportaj…

- Daniel Radu, zis Briceag, un interlop cunoscut din Craiova, a murit in urma unui accident rutier, pe care l-a provocat din cauza neatenției la volan. Aflat intr-un Porche Cayenne, el facea un live pe Facebook in timp ce conducea cu viteza excesiva. Momentul dinainte de impact, cat și cele dupa au fost…

- Sistemul financiar global este mai sever reglementat in prezent fata de situatia ante­rioara prabusirii Lehman Brothers, in 2008, existand cerinte sporite de capital si lichiditate, si crizele financiare, recesiunile, chiar daca nu pot fi eliminate, pot fi atenuate, este de parere Daniel Daianu, membru…

- Fostul șef al ANI, Horia Georgescu, a dezbatut, printr-o postare pe pagina personala de Facebook, efectele devastatoare pe care le-ar fi avut doua ordonanțe de urgența date de Guvern in perioada mandatului lui Dacian Cioloș.

- Maiorul Laurentiu Cazan, cel care a coordonat fortele de interventie de vineri seara, a spus joi, la TVR 1, ca jandarmerita ranita nu-si aduce aminte daca a fost lovita sau s-a impiedicat. Ofiterul a explicat si de ce, pentru cateva momente, a fost abandonata de colegi si lasata pe mana huliganilor.

- Specialistii precizeaza ca "Luna va rasari la apusul Soarelui, dar in partea opusa de cer, punctul cardinal est-sud-est. In momentul rasaritului, Luna se va afla in penumbra planetei noastre, insa mai mult ca sigur, nu se va putea vedea ceva schimbat pe discul selenar. Intrarea in penumbra, momentul…