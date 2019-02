Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Radoi, fratele fostului fotbalist Mirel Radoi a fost transferat, marti, la Timisoara, dupa ce in cursul zilei de luni a cazut de la etajul patru al blocului din Drobeta Turnu Severin in care locuieste cu sotia.

- Oamenii de afaceri pot lua parte la o deplasare in scop de afaceri in Israel. Aceasta țara are o economie moderna, diversificata și continuu ascendenta, cu un sector high-tech crescand rapid in pondere și importanța. Industria, infrastructura, IT&C, energia regenerabila, domeniul imobiliar, sectorul…

- Simona Halep va reveni in ianuarie in circuitul WTA, chiar Florin Segarceanu, capitanul nejucator al echipei de FED Cup a Romaniei, oferind vești excelente despre starea de sanatate a liderului mondial Halep a efecutat marți un antrenament pe suprafața rapida, la centrul de la Izvorani, dupa cateva…

- Florin Busuioc (56 de ani) se simte din ce in ce mai bine, conform ultimelor informatii legate de starea celebrului prezentator. The post Vesti bune de la „Busu”! Ultimele detalii despre starea de sanatate a prezentatorului appeared first on Renasterea banateana .

- Simona Halep a oferit, astazi, la Timișoara, in cadrul unei conferințe de presa, mai multe informații despre activitatea sa sportiva. Acesta a precizat ca nu-și va lua un nou antrenor in perioada urmatoare și ca iși dorește sa mai caștige un Grand Slam. Simona Halep, a declarat, vineri, la Timișoara,…

- Florin Busuioc (56 de ani) a iesit de la terapie intensiva, se simte ceva mai bine, dar starea sa este monitorizata, in continuare, de medicii de la Spitalul Fundeni, dupa ce familia prezentatorului TV a decis ca nu este, inca, momentul ca acesta sa revina acasa.