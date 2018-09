Stiri pe aceeasi tema

- Libertatea a reușit sa afle, in exclusivitate, amanunte incredibile despre inginerul roman disparut in urma cu o luna in Istanbul. Cand a fost gasit pe o strada din cartierul Beșiktaș, Salvatore Popescu era imbracat cu hainele din ziua dispariției, nu mai avea acte, bani și nici verigheta. A supraviețuit…

- Salvatore Popescu, inginerul ploiestean care a disparut in urma cu o luna din fata palatului Topkapi din Istanbul, a fost gasit. Barbatul este in viata si a fost adus in tara de autoritati, unde a fost internat.

- Salvatore Popescu (51 de ani), inginerul ploiestean care a disparut in data de 30 august din fata palatului Topkapi din Istanbul, este in continuare de negasit. La sase zile de la disparitie, rudele nu au primit nicio veste de la autoritatile turce.

- Un turist roman in varsta de 51 de ani a disparut in timp ce vizita Palatul Topkapi din Istanbul. Revenita in țara, familia lui Salvatore Popescu așteapta ajutor din partea autoritaților romane și turce. Turistul roman lucreaza ca inginer in Ploiești, iar dispariția sa misterioasa a avut loc in ziua…

