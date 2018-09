Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei romani care au fost retinuti de autoritatile italiene pentru maltratarea a doi pensionari, din localitatea Lanciano, sunt din comuna Dragotesti, din judetul Gorj. Politistii au reusit sa dea de urma celui de-al patrulea roman care a participat la jaf, acesta fiind incatusat.

- Cei trei romani care au fost retinuti de autoritatile italiene pentru maltratarea a doi pensionari, din localitatea Lanciano, sunt din comuna Dragotesti, din judetul Gorj. Politistii au reusit sa dea de urma celui de-al patrulea roman care a participat la jaf, acesta fiind incatusat.

- Trei din cei patru tineri care au torturat o familie de medici in Italia sunt gorjeni. Doi dintre acestia sunt frați. Al treilea, Ion Aurel Rușeț, de 25 de ani, este verișor cu fratii Turlica: Constantin Aurel, de 22 de ...

- Un grup de patru romani au ingrozit Italia, dupa ce au torturat doi medici, soț și soție. Actele lor infioratoare au cutremurat poporul italian, cu atat mai mult cu cat motivul a fost jaful.

- Trei romani starnesc revolta in Italia. Barbatii au fost arestati dupa ce au torturat un cuplu din Peninsula, pentru a-i fura banii. In urma jafului, sotii au fost internati in stare grava la spital. Ministrul de Interne din Peninsula le-a cerut autoritatilor sa nu aiba mila pentru cei trei talhari.

- Cei trei tineri romani, care in urma cu cateva zile au torturat și jefuit o familie din Lanciano, Italia, au fost prinși. Aceștia au intrat prin efracție in vila medicului Carlo Martelli, de 69 de ani și l-au batut crunt pentru a-l convinge sa spuna unde are seiful. Dupa ce l-au lasat inconștient pe…

- Trei romani au fost arestati la doua zile dupa ce au jefuit o familie de pensionari din Lanciano, in apropiere de Pescara. Hotii au intre 20 si 30 de ani si sunt rude, arata presa internationala, potrivit careia tinerii mai sunt suspectati si de alte jafuri asemanatoare.

- Timp de 12 ani, Daniel Plescan si sotia sa au muncit in Italia pentru un producator de tutun. Au decis sa se intoarca in tara si cu banii economisiti in strainatate au inceput, in 2012, sa cultive 3 hectare de tutun. „Am incercat și merge. Deci e o cultura care s-a adaptat foarte bine și la clima,…