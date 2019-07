Noi detalii despre românii afectaţi de furtună în Grecia. Meleşcanu: Bărbatul rănit va fi externat. Trupurile morţilor, repatriate Barbatul care și-a pierdut soția și fiul in tragedia din Halkidiki va fi externat vineri din spital, a anunțat ministrul de Externe. Teodor Meleșscanu a mai declarata ca nu mai sunt alți romani in situații grave in Grecia. "Familia a fost informata si tine legatura cu consulul nostru acolo. Cea mai importanta veste este ca, in cursul zilei de astazi (vineri-n.red.), tatal va fi externat din spital. In prezent, Consulatul tine legatura cu familia din Romania pentru indeplinirea diferitelor formalitati, respectiv certificatul de deces cu compania de asigurare la care aveau asigurare familia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

