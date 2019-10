Stiri pe aceeasi tema

- Polițistul gasit impușcat la Penitenciarul Arad iși vanduse recent locuința și imprumutase bani de la banca. Anchetatorii nu exclud varianta potrivit careia polițistul s-a sinucis din cauza unor probleme financiare, transmite Mediafax.Colegii barbatului de 46 de ani din Arad spun ca, in ultimele…

- Au aparut primele informații despre polițistul gasit impușcat duminica dimineața in Penitenciarul Arad. Anchetatorii au și o prima ipoteza a ceea ce s-a intamplat cu barbatul, angajat din 1999 in sistemul penitenciar.

- Un politist de penitenciare aflat in serviciu, angajat al Penitenciarului Arad, a fost gasit impuscat duminica intr-un post de control al unitații. Colegii sai au sunat la 112, dar medicii de la SMURD au constatat decesul. Polițistul, in varsta de 46 de ani, era angajat in sistemul penitenciar din anul…

- Un polițist de penitenciare, angajat și aflat in serviciu la penitenciarul Arad, a fost gasit impușcat duminica dimineața intr-unul din posturile de control ale inchisorii. Colegii lui l-au gasut in jurul orei 4.00 dimineata. La acel moment, barbatul ar fi fost inca in viața, insa pana la sosiea echipajului…

- Un polițist de penitenciare aflat in serviciu, angajat al Penitenciarului Arad, a fost gasit impușcat duminica. Polițistul era angajat in sistemul penitenciar din anul 1999, potrivit Mediafax.

- Politistul in varsta de 31 ani care a incercat, duminica, 13 octombrie 2019, sa-si puna capat zilelor in casa socrilor sai, nu era singur in incapere, rudele fiind cele care au solicitat ajutorul medicilor.

- Polițistul a fost gasit impușcat in cap, luni seara, in zona unui cimitir. Agentul din comuna Darmanești a fost transportat urgent la spital, in stare critica. Anchetatorii iau in calcul ipoteza unei tentative de sinucidere. Barbatul a fost gasit impușcat in cap in Suceava, in zona unui cimitir, luni…