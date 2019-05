Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa ce s-a aflat de moartea lui Razvan Ciobanu, parintii lui au mers in locuinta designerului si au luat mai multe lucruri, printre care si unele harduri. Toata lumea s-a intrebat ce contineau acestea.

- Marina Almașan, prezentatoarea emisiunii “Femei de 10, Barbați de 10”, iși amintește amuzata de o zi de 1 mai care a ramas in istoria radiourilor estivale.Vedeta a povestit ce imaginație bogata avea și cum ieșea din incurcatura, atunci cand era aczul. „Eram studenta si lucram ca și crainic la Radiovacanța…

- Moartea lui Razvan Ciobanu a venit ca un trasnet. Mulți se intreaba ce s-a intamplat, exact, de o simpla calatorie cu mașina a ajuns sa fie o tragedie. Spynews.ro a obținut imagini șocante, de la locul in care celebrul creator de moda și-a gasit sfarșitul.

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit in aceasta dimineata, in a doua zi de Paste, intr-un accident la Sacele, in Constanta. Accidentul s-ar fi produs pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de drum. Autoturismul a parasit partea carosabila și a acroșat mai mulți copaci, scrie ziuaconstanta.ro.…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit luni dimineata, intr-un accident rutier petrecut in judetul Constanta, dupa ce masina pe care o conducea a lovit mai multi copaci. Medicii ajunși la fața locului n-au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

- Detalii incendiare din trecutul amoros al Biancai Dragușanu au ieșit abia acum la iveala! Aceasta a avut parte de o experiența traumatizanta inainte de a deveni vedeta cunoscuta de intreaga țara. Diva s-a indragostit, la nici 20 de ani, de un barbat mult mai mare ca ea, alaturi de care a trai momente…

- 20 barbati celebri cu care s-a iubit Naomi Campbell Naomi Campbell are la activ un numar impresionant de cuceriri la Hollywood, si nu numai. Supermodelul, in varsta de 48 de ani, si-a trait intens viata amoroasa, bifand relatii si logodne cu barbati celebri, majoritatea cu mare putere financiara. Este…