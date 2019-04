Stiri pe aceeasi tema

- O romanca si fiica ei de opt ani au fost ucise de un criminal in serie, in Cipru, impreuna cu alte cinci femei, relateaza presa locala, citata de site-ul postului BBC. Suspectul principal, un ofiter militar in varsta de 35 de ani, a recunoscut deja ca este responsabil pentru crime. Politia verifica…

- O romanca si fiica ei de opt ani au fost ucise de un criminal in serie, in Cipru, impreuna cu alte cinci femei, relateaza cyprus-mail.com. Suspectul principal, un ofiter militar in varsta de 35 de ani, a recunoscut deja ca este responsabil pentru crime. Politia verifica informatiile primite la momentul…

- Caz tulburator in Cipru! Un barbat, fost ofițer de armata, a recunoscut ca a ucis 7 femei. O romanca și fiica ei de 8 ani sunt pe lista victimelor. In timpul interogatoriului, militarul a recunoscut și alte cinci crime. Autoritațile cipriote cauta acum trupurile neinsuflețite.

- Un barbat din Cipru a recunoscut ca a ucis 7 femei și fete, presa locala numindu-l ”primul criminal in serie” al acestui stat. Potrivit BBC News, doua cadavre au fost gasite intr-un puț de mina la inceputul acestei luni, in timp ...

- O romanca si fiica ei de 8 ani ar fi printre victimele unui criminal in serie din Cipru, potrivit BBC News. Criminalul, un fost ofiter de armata in varsta de 35 de ani, a recunoscut in fata anchetatorilor ca a ucis cel putin sapte femei si fete, relateaza Romania TV. Criminalul a fost retinut la inceputul…

- O romanca si fiica ei de 8 ani ar fi printre victimele unui criminal in serie din Cipru, potrivit BBC News. Criminalul, un fost ofiter de armata, a recunoscut in fata anchetatorilor ca a ucis cel putin sapte femei si fete.

- Un fost ofițer din armata rusa a fost condamnat la 19 ani de închisoare, fiind acuzat de participare la actiunile organizatiei teroriste a Statul Islamic, informeaza agenția de știri TASS. Denis Khisamov a primit 19 ani de închisoare de la un tribunal militar din Rostov…

- Un criminal în serie, autorul a peste 90 de crime comise în aproape patru decenii, a început sa deseneze portretele victimelor sale. FBI spera ca schițele sa ofere detalii care sa duca la identificarea victimelor.