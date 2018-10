Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Theresa May a fost 'constructiva si respectuoasa' in sustinerea recentelor propuneri din planul de la Chequers, dar 'am primit in schimb ironii de la lideri importanti' europeni, a spus Raab, citat de agentia Reuters, el cerandu-le oficialilor europeni sa trateze cu seriozitate aceste negocieri,…

- Ministrul britanic de externe, Jeremy Hunt, a declarat sambata ca Uniunea Europeana ar trebui sa renunte la respingerea categorica a propunerilor Londrei in negocierile cu privire la Brexit, intrucat a crede ca aceasta 'va capitula' inseamna a-i judeca gresit pe britanici, transmite Reuters. …

- Partidul Laburist britanic (de opozitie) este decis sa voteze impotriva oricarui acord convenit de premierul Theresa May cu privire la Brexit, a declarat parlamentara laburista Emily Thornberry, transmite vineri Reuters preluata de Agerpres. Intr-un interviu pentru cotidianul Financial Times,…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a declarat marți ca Uniunea Europeana trebuie sa iși schimbe tacticile in ceea ce privește negocierile pentru Brexit, pentru a evita ieșirea Marii Britanii din Blocul comunitar fara un acord, relateaza The Guardian, citat de Mediafax.

- Noul sef al diplomatiei britanice Jeremy Hunt s-a declarat, miercuri, ingrijorat de riscul unui 'divort agitat' cu Uniunea Europeana, in absenta progreselor in negocierile privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, cu numai trei luni inaintea incheierii prevazute a acestora, transmite…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, va vizita saptamana aceasta Franța și Belgia pentru discuții despre Brexit și posibilitatea ca Marea Britanie și Uniunea Europeana sa nu ajunga la un acord privind ieșirea țarii din Blocul comunitar, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.In timpul…

