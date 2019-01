Stiri pe aceeasi tema

- Horacio Sala, tatal fotbalistului Emiliano Sala, s-a declarat disperat dupa ce avionul in care se afla fiul sau a disparut, in zona Canalului Manecii, relateaza News.ro."Nu am cuvinte, fiul meu este totul pentru mine. Sunt disperat, sper ca totul va fi bine. Familia mea nu stia nimic, eu i-am…

- Mama fotbalistului Emiliano Sala a declarat ca avionul in care se afla fiul sau si care a disparut de pe radar deasupra Canaului Manecii i-ar fi apartinut presedintelui clubului Cardiff City, informeaza lefigaro.fr, relateaza News.ro."Avionul este al presedintelui clubului Cardiff. Ni s-a…

- Atacantul Emiliano Sala, golgeterul argentinian al lui Nantes, se indrepta spre capitala Țarii Galilor pentru a semna contractul cu Cardiff City, noua sa echipa. Intr-o perioada extrem de dificila pentru Nantes, o alta veste cumplita lovește clubul francez. Emiliano Sala, coechipierul lui Ciprian Tatarușanu,…

- Avionul privat in care se afla fotbalistul Emiliano Sala a fost dat disparut, luni seara, dupa ce s-a pierdut contactu cu controlorii de trafic in jurul orei 21.00. Operatiunile de cautare au inceput in zona Alderney. Sala, coechipier cu Ciprian Tatarusanu la FC Nantes, se indrepta spre Cardiff, unde…

- Avionul privat in care se afla fotbalistul Emiliano Sala a fost dat disparut, luni seara, dupa ce s-a pierdut contactul cu controlorii de trafic in jurul orei 21.00. Operatiunile de cautare au inceput in zona Alderney. Sala, coechipier cu Ciprian Tatarusanu la FC Nantes, se indrepta spre Cardiff, unde…

- Un avion de pasageri, care a decolat de pe aeroportul Nantes-Atlantique, in noaptea de luni, a disparut de pe radar in timp ce se afla deasupra Canalului Manecii, dupa 20 de minute de zbor, informeaza presa franceza. Din primele informatii, se pare ca atacantul argentinian Emiliano Sala (28 de ani)…

- Avionul privat in care se afla fotbalistul Emiliano Sala a fost dat disparut, luni seara, dupa ce s-a pierdut contactu cu controlorii de trafic in jurul orei 21.00. Operatiunile de cautare au inceput in zona Alderney. Sala, coechipier cu Ciprian Tatarusanu la FC Nantes, se indrepta spre Cardiff,…

- Cinci bucati de reziduuri au fost gasite pe o plaja din Madagascar anul trecut. Resturile, inclusiv panoul de podea, au fost apoi predate autoritatilor din Malaezia. Autoritatile au confirmat ca resturile apartin „cel mai probabil” avionului disparut.