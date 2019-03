Stiri pe aceeasi tema

- "Infractorul era in miscare, iar in vehiculul in care era au fost gasite alte doua arme de foc si in mod absolut intentia sa era aceea de a continua atacul" a declarat Ardern reporterilor din Christchurch. Suspectul, identificat drept Brenton Harrison Tarrant, un cetatean australian in…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a declarat „profund intristata de evenimentele ingrozitoare” de vineri de la Christchurch, in Noua Zeelanda, unde 49 de persoane au fost ucise in atacurile produse in doua moschei, informeaza Reuters, dpa si AFP.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, condamna atacul din Noua Zeelanda, in urma caruia au murit cel putin 49 de persoane, scrie Mediafax, citand agentia Tass. "A fost un atac cinic si brutal asupra civililor adunati pentru rugaciuni. Astept ca toate persoanele implicate in aceasta crima sa…

- Noua Zeelanda. Atacul armat, LIVE pe Facebook și YouTube! Ce spune Facebook. Este pentru prima data cand un atac atat de sangeros este transmis Live și credem ca poate deveni un precedent periculos!

- Politicieni si lideri islamici din intreaga Asie au condamnat vineri atacul armat asupra a doua moschei din Noua Zeelanda, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Citește și: China raspunde Statelor Unite ale Amercii și adopta o lege a investițiilor straine. Ce prevede documentul "Indonezia…

- Campania pentru alegerile prezidentiale din Ucraina, care vor avea loc la 31 martie, a inceput luni, pe fondul tensiunilor privind starea de urgenta, in vigoare in 10 regiuni din aceasta tara pana in urma cu cateva zile din cauza incidentului naval din Marea Neagra cu Rusia.

- Incidentul armat care a avut loc vineri in centrul capitalei austriece Viena si s-a soldat cu un mort si un ranit grav este in mod sigur legat de o mafie din Balcani, a anuntat sambata politia austriaca...