Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul care a provocat accidentul mortal de la Podul Vinerii, de langa Huedin, se numește Simion Moldovan și avea 31 de ani. Barbatul este fiul avocatului din Huedin – Simion Moldovan. Mama lui Simi Moldovan este secretara la Poliția Huedin. Simi Moldovan, fost polițist dat afara din sistem, se afla…

- Primarul comunei Florești, Horia Șulea, s-a facut de ras la un protest organizat de localnici in fața sediului Primariei. Șulea este cunoscut drept edilul celei mai mari comune din Romania, situata in apropierea orașului Cluj Napoca. Șulea le-a mulțumit protestatarilor ca il susțin, deși obiectul protestului…

- Pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a Consiliului Local s-a aflat si proiectul privind noul regulament de înscriere la cresele din Cluj-Napoca. Nemulțumite de faptul ca parinți din Florești sau Apahida își fac flotant pe Cluj ocupând astfel locurile în creșe, mamicile…

- Limita de siguranta în cazul consumului de alcool nu exista, conform unui important studiu desfasurat la nivel international si conform caruia barbatii din România beau cel mai mult, relateaza joi Press Association. Alte cercetari realizate anterior au…

- Procurorii militari, care fac cercetari cu privire la modul de interventie a jandarmilor si la incidentele petrecute la manifestatia de vineri seara din Piata Victoriei, vor incepe luni audierile, persoanele ranite in urma interventiei jandarmilor fiind chemate in cursul acestei zile la sediul Parchetului…

- Conform Rise Project, grenadele lacrimogene folosite vineri noaptea au fost cumparate in februarie 2017 la trei zile dupa primele proteste impotriva Ordonanței 13. In același an, dar in luna martie, Jandarmeria a hotarat ca nu este destul de bine inarmata și a mai achiziționat 50 de cartușe de calibrul…

- Un accident rutier, soldat cu moartea unei persoane, a avut loc miercuri seara, în jurul orei 22.20, pe raza localitații Gilau.Conform oamenilor legii, o femeie, în vârsta de 30 de ani, din Alba Iulia, judetul Alba, în timp ce conducea autovehiculul pe…

- Peste 60 de protestatari au blocat, vineri, o trecere de pietoni in fata Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, traversand strada de mai multe ori in semn de protest fata de adoptarea Codului Penal si a celui de Procedura Penala, scrie Mediafax. Protestatarii au pancarte cu mesaje precum: „Reduceti…