- Un tanar de 20 de ani a murit dupa ce masina in care se afla a ajuns intr-un copac. Accidentul grav a avut loc in aceasta noapte, in jurul orei 03:00, in apropierea satului Camenca, raionul Glodeni.

- Accidentul s-a petrecut pe DJ 601 A, pe raza localitatii Joita. Un barbat in varsta de 45 de ani nu a adaptat viteza intr-o curba, masina a parasit carosabilul si s-a rasturnat pe camp. In urma impactului puternic, soferul a murit pe loc. La fata locului au sosit imediat medicii, insa nu au…

- Incendiu in satul Caldararu, comuna Cernica. O gospodarie in care se afla o persoana si doi copii a fost cuprinsa de flacari.La sosirea echipelor de interventie, casa ardea in totalitate. A ars pe aproximativ 150mp. Interventia pompierilor a fost una dificila deoarece din cauza tavanului partial prabusit…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in degajarea unei persoane.Potrivit ISU Dobrogea, persoana este posibil decedata, cazuta intr o canalizare, de pe aleea Parcului din orasul Navodari. ...

- „Despre accidentul mortal petrecut in urma cu cateva zile, pe raza localitații Oțelu Rosu, in urma caruia o femeie a fost ucisa de un automobil, de ce nu scrieți? Accidentul l-a produs cumva o persoana careia i se pot acoperi faptele? Dvs. ce jurnalisti sunteți? Nu exista jurnalism selectiv“,…

- Pilotul ranit in accidentul aviatic produs, miercuri, in judetul Arges, a fost transportat la spital, el fiind in stare de constienta. Reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) au anuntat ca un avion de mici dimensiuni a aterizat fortat pe un camp de langa localitatea…

- 17 accidente rutiere, sodate cu 1 persoana decedata si 28 de raniti, au avut loc in acest weekend pe drumurile nationale.Potrivit inspectorilor de patrulare, in perioada vizata au fost depistate 2.800 de incalcari ale Regulamentului circulatiei rutiere, dintre care 1.

- Automobilul Primariei Sculeni, care a accidentat mortal o fata de 9 ani, pe traseul Chisinau-Ungheni-Sculeni, se deplasa spre Ungheni in scop de serviciu. In masina se aflau soferul si viceprimarul localitatii.