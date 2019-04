Stiri pe aceeasi tema

- Apar noutați in cazul criminalului in serie din Cipru, care susține ca a ucis 7 persoane, printre care și doua romance, mama și fiica. Presa cipriota scrie ca poliția a gasit doua valize in locul in care suspectul a declarat ...

- Detalii cutremuratoare ies la iveala despre crima din Cipru. Criminalul în serie, reținut dupa ce a ucis 7 femei și copii, printre care și o românca și fiica ei de numai 8 ani, le-a dezvaluit anchetatorilor unde a ascuns cadavrele victimelor.

- Livia Florentina Bunea si fiica ei in varsta de 8 ani, Elena Natalia, au fost ucise cu sange rece de "primul criminal in serie". Acum, presa din Cipru a oferit detalii cutremuratoare referitoare la modul in care cele doua romance au fost ucise.

- Suspectul principal, un ofiter militar in varsta de 35 de ani, a recunoscut deja ca este responsabil pentru crime. Politia verifica informatiile primite la momentul actual. Numele barbatului nu a fost facut public.

- Au ieșit la iveala noi detalii cutremuratoare despre decesul olimpicului din Galați. Elevul de 13 ani, Matei Paraschiv, olimpic national la matematica, a murit dupa ce a cazut de la etajul trei al unui hotel din Hunedoara. Baiatul s-ar fi grabit sa ajunga la parter, unde tocmai se afisau rezultatele…

- Trupul fara viata al unui barbat din Pitetti a fost descoperit la primele ore ale diminetii de politistii Sectiei 2. Este vorba despre un barbat de 64 de ani, gasit mort in plina strada. ...

- Oaia neagra a lui Donald Trump, procurorul special Robert Mueller este, totodata opusul sau - auster, disciplinat, fugind de presa si lumina reflectoarelor, el si-a pastrat un larg respect in clasa politica, realizand ancheta cea mai sensibila cu privire la puterea americana, scrie AFP, scrie News.ro.Citește…