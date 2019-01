Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite mentin sanctiunile împotriva Coreei de Nord, desi s-au înregistrat progrese în negocierile pentru denuclearizare, a precizat vineri purtatoarea de cuvânt a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de Reuters, conform Agerpres. Sanders anuntase, cu putin timp înainte,…

- "Si eu sunt nerabdator sa ma intalnesc cu presedintele Kim care isi da seama foarte bine ca Coreea de Nord poseda un potential economic formidabil", a scris liderul de la Casa Alba intr-un scurt mesaj pe Twitter. Dupa summitul istoric dintre cei doi care a avut loc in iunie la Singapore,…

- In binecunoscutul sau discurs de Anul Nou, liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a declarat ca vor exista progrese mai rapide in ceea ce privește denuclearizarea, dar asta numai daca Statele Unite vor lua masuri corespunzatoare. El s-a declarat dispus sa se intalneasca din nou, in orice moment, cu Președintele…

- Coreea de Nord si-a extins o importanta baza de rachete cu raza lunga de actiunile in lunile care au urmat summitului istoric dintre liderul sau, Kim Jong Un, si presedintele american, Donald Trump, potrivit unor imagini din satelit difuzate miercuri de canalul CNN, relateaza AFP. Postul de televiziune…

- Potrivit uneia dintre aceste surse, citate de Yonhap, Kim Jong Un i-a transmis presedintelui sud-coreean Moon Jae-in, in cadrul summitului lor din septembrie, ca este dispus sa inchida complexul nuclear Yongbyon si sa autorizeze o inspectie - cu conditia ca Statele Unite sa adopte ”masuri de reciprocitate”.Moon…

- In rapoarte publicate de Centrul pentru Studii Strategice si Internationale (CSIS) din Washington, cercetatorul Joseph Bermudez a precizat ca au fost observate imbunatatiri ale infrastructurii si lucrari de mentenanta la unele dintre locatii, in ciuda negocierilor in desfasurare intre SUA si Coreea…

- Mandarinele - o raritate in Coreea de Nord - au fost transportate la Phenian de pe insula de sud Jeju, unde au fost produse, cu patru zboruri, ultimul prevazut luni dupa-amiaza (ora locala). Fructele au fost livrate in urma trimiterii in Sud a doua tone de ciuperci de pin de catre liderul nord-coreean…

- Coreea de Sud si Statele Unite au reluat luni exercitii militare - la scara mica -, suspendate pe termen nedeterminat in urma summitului istoric intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza AFP.