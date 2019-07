Consilierii municipali au aprobat o serie de proiecte de hotarare ce vizeaza schimbarea denumirii mai multor strazi din municipiul Buzau. Locuitorii acestor strazi au la dispozitie 30 de zile sa isi preschimbe cartile de identitate cu noua adresa, fara sa plateasca niciun leu. Dupa cele 30 de zile, solicitantii vor achita taxele prevazute de catre administratia locala. Iata lista strazilor care si-au schimbat denumirea: Str. Panait Mosoiu in str. General Traian Mosoiu;Str. Progresului in str. Constantin C. Arion;Str. Proiectata in str. Gheorghe Ghe. Costa Foru;Str. Telegescu in str. Erou Vasile…