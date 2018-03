Stiri pe aceeasi tema

- Lobby-istul Elliott Broidy, unul dintre cei mai importanți fundraiseri ai campaniei electorale a lui Donald Trump, ar fi cerut ajutorul Comitetului pentru Afaceri Externe din Congresul Statelor Unite ale Americii pentru a caștiga mai multe contracte in Romania.

- O asociatie de lobby politic infiintata de John Bolton, numit de presedintele american Donald Trump in functia de consilier pentru Siguranta Nationala, a avut un contract cu firma de consultanta Cambridge Analytica, afirma surse citate de cotidianul The New York Times. Potrivit surselor…

- Casa Alba incerca miercuri sa il identifice pe autorul unor stanjenitoare scurgeri de informatii in presa potrivit carora consilierii lui Donald Trump i-ar fi cerut, in zadar, sa nu il felicite pe presedintele rus Vladimir Putin pentru realegerea sa in functie, relateaza AFP.Potrivit cotidianului…

- Dezvaluiri incendiare din interiorul audierii directorului Serviciului Roman de Informatii (SRI), Eduard Hellvig, de la DIICOT. Hellvig a fost audiat la DIICOT in dosarul Black Cube, in 28 februarie. Acesta a spus ca nu are nicio implicare in acest caz, au transmis reprezentantii SRI.Citește…

- Un consultant britanic, Rupert Wolfe Murray, sustine ca a fost abordat de Cambridge Analytica, inaintea alegerilor parlamentare din Romania, din 2016, pentru a lucra pentru Partidul Social Democrat, scrie abcnews.Conform sursei citate, Rupert Wolfe Murray a declarat, miercuri, pentru AP, ca…

- O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept "razboi psihologic".…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a fost invinsa, sambata, cu scorul de 6-3, 6-0, de catre jucatoarea japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, in semifinalele turneului de la Indian Wells. "Nu am fost pregatita sa joc acest meci si am evoluat prost. Partea buna este ca am jucat semifinale,…

- Victor Ponta a susținut vineri seara ca Liviu Dragnea a fost avertizat de „o persoana foarte importanta din SRI” ca urmeaza sa i se faca un flagrant, in perioada in care era vicepremier in cabinetul Ponta.

- Seful PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe Victor Ponta ca Guvernul din 2012 ar fi fost alcatuit cu ajutorul lui george Maior, fostul sef al SRI. Ponta nu s-a lasat mai prejos si l-a atacat si el dur pe seful PSD. A spus ca daca ar vorbi toata lueam, Dragnea ar incasa 150 de ani de puscarie.Citeste…

- Elliott Broidy, care care i-a invitat pe Liviu Dragnea si pe Sorin Grindeanu la ceremonia de investire a lui Donald Trump, este in razboi cu Guvernul din Qatar și postul de televiziune Al-Jazeera, care a anuntat ca el este suspectat de lobby pentru o banca din Rusia, in ciuda interdictiilor.

- Niculae Badalau susține ca PSD nu și-a adus susținatori la Congres. Actualul președinte executiv al PSD, Niculae Badalau, a spus inainte de inceperea Congresului PSD ca nu au fost aduși contra manifestanți in fața Salii Palatului pentru țipa la protestatarii #REZIST. El a adaugat ca este bucuros ca…

- Stirea despre ancheta declansata de autoritatile braziliene în legatura cu o suspiucune de implicare a lui Liviu Dragnea într-o operatiune de spalare de bani, a fost preluata si de prestigioasa publicatie The New York Times.

- Seful statului, Klaus Iohannis, l-a primit, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, alaturi de care va avea o declaratie de presa de la ora 12.00. Acesta are programate, joi, si intalniri cu premiercul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu…

- Fosta blonda de la Cotroceni, Elena Udrea, face dezvaluiri incendiare in miez de noapte. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Udrea a vorbit despre sarcina, dar si despre locul unde se afla in Costa Rica.Citeste si: Ce se va intampla la PNL dupa achitarea lui Ludovic Orban:…

- Ambasadoarea Statelor Unite in Mexic, Roberta Jacobson, a anuntat joi ca paraseste administratia americana, prelungind lista demisiilor care afecteaza Departamentul de Stat de la instalarea lui Donald Trump la Casa Alba, relateaza AFP. "Dupa 31 de ani de serviciu in cadrul guvernului american,…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, a avut o serie de discutii cu Frans Timmermans. La final, presedintele Camerei Deputatilor chiar si-a permis sa glumeasca pe aceasta tema. Mai mult, Dragnea spune ca PSD a avut o zi buna si ca i s-au eplicat lui Timmermans toate deciziile care s-au luat in privinta Justitiei.Citește…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat, intr-un mesaj postat pe pagina personala de Twitter, ca administratia precedenta nu a depus suficient efort pentru a preveni ingerintele Kremlinului, iar presedintele Obama a ignorat amenintarea, informeaza cotidianul The New York Times, preluat…

- Dupa un an și o luna de la instalarea lui Donald Trump la Casa Alba, in ciuda unei anchete meticuloase și a unei campanii mediatice furibunde, nu a aparut inca nicio dovada a vreunei legaturi dintre actualul președinte și regimul de la Moscova

- Fostul premier a facut noi,dezvaluiri, in direct la Romania TV, dezvaluiri legate de scandalul de la DNA Ploiesti. Victor Ponta a declarat, in direct la Romania TV, cum ar fi incercat procurorii DNA sa produca denunțuri impotriva sa, in urma cu aproape trei ani. Victor Ponta a fost invitat la Romania TV pentru…

- Conflictul mediatic avand in prim plan justiția din Romania ține ocupata aproape integral agenda publica in ultima saptamana. Dezvaluiri, stenograme, inregistrari, iubiri neimpartașite, denunțuri, presiuni, denunțuri, dispariții din țara (plecari in concediu), falsificari, injuraturi, practic cam…

- Luni, liderul social-democrat a afirmat ca este nevoie de o ancheta parlamentara atat in cazul activitatii SPP, cat si in privinta unor sefi din diverse institutii, "care se pare ca actioneaza ilegal". Totodata, Dragnea a precizat ca aceasta comisie va fi infiintata la urmatorul plen reunit…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat luni ca „incep sa apara tot mai multe dovezi privind existenta statului paralel” si, daca aceste afirmatii aparute in spațiul public se dovedesc adevarate, „atunci exista elemente de politie politica in Romania”. „Eu cred ca cel…

- Traian Basescu a facut vineri seara , la Romania TV, dezvaluiri fara precedent! Mai exact, fostul președinte a declarat ca cei care dirijau arestarile ar fi fost nimeni alții decat Liviu Dragnea și Victor Ponta, deși a precizat Basescu, toata lumea a considerat la acea vreme ca el a pus la cale arestarea…

- Presa americana detalia afacerile din Romania ale lobbyistul american Eliot Broidy, un apropiat al președintelui Donald Trump si cel care a facilitat prezența lui Liviu Dragnea si a lui Sorin Grindeanu la petrecerea inaugurala a noului lider de la Casa Alba. Eliot Broidy deține in Statele Unite ale…

- O vedeta a emisiunilor americane de reality show, Omarosa Manigault, a afirmat ca lucrurile merg "prost" la Casa Alba, unde a ocupat functia de consilier al lui Donald Trump pana la plecarea ei la sfarsitul lui ianaurie si care participa in prezent la emisiunea "Celebrity Big Brother", relateaza…

- Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu au fost invitati la ceremonia de investire a lui Donald Trump de un milionar american care era interesat sa faca afaceri cu statul roman, informeaza presa americana. Cel care a semnat invitatia celor doi romani la Washington este Elliot Broidy, un cunoscut…

- Seful PSD si premierul vor face anunturi in premiera. Aflati masuri de ultima ora ale Guvernului Dancila, ce se intampla cu pensiile si cu salariile, ce a vorbit Liviu Dragnea cu Klaus Iohannis la Cotroceni. Liviu Dragnea va face dezvaluiri explozive despre fata ascunsa a statului paralel.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in aceasta sesiune parlamentara ar trebui sa inceapa discutiile privind modificarea legilor sigurantei nationale. El s-a referit și la numirea unui director SIE, precizand ca este de mult pe agenda Parlamentului, dar ca nu a discutat acest subiect…

- Parchetul General face verificari dupa declaratiile lui Dragnea privindu-l pe seful SPP Parchetul General a demarat, miercuri, verificari dupa declaratiile lui Liviu Dragnea referitor la seful SPP. Liderul PSD a declarat ca un prieten al vicepremierului Paul Stanescu a fost trimis de seful SPP,…

- Potrivit Casei Albe, in discursul de marti Donald Trump va pune accentul pe economia robusta si nivelul scazut al somajului inregistrate in primul sau an de presedintie, dar si asupra beneficiilor reformei fiscale adoptate la finele lui decembrie. Consilierii sai sustin ca seful statului, care a…

- Potrivit celor patru surse anonime citate de The New York Times, Mueller a aflat de acest lucru acum cateva luni, dupa ce membrii echipei sale au interogat mai multi fosti si actuali oficiali de la Casa Alba, intr-o ancheta privind posibila obstructionare a justitiei de catre Donald Trump. Auzind ca…

- Radu Tudor a inceput un proiect special, anunța jurnalistul, marți, pe blogul sau."Incepand de azi, voi publica o serie de analize și documente ale serviciilor secrete despre Romania și conducatorii ei trecuți și prezenți. E un demers care va starni destule valuri, aici, la noi. Mulțumesc…

- Presedintele Klaus Iohannis a decis sa accepte numele de premier al celor de la PSD, Viorica Dancila. Seful statului le-a dat posibilitatea social democratilor sa instaleze un nou Guvern, dupa ce si-au dat deja jos doua intr-un singur an. Un fost deputat al celor de la PSD nu vede insa cu ochi buni…

- "Premierul Romaniei demisioneaza dupa ce social-democratii si-au retras sprijinul", titreaza agentia Reuters, adaugand ca liderul PSD Liviu "Dragnea isi mentine controlul ferm atat asupra partidului de guvernamant, cat si a Guvernului"."Romania pierde al doilea premier in sapte luni", relateaza…

- Liviu Dragnea anunța ca recurge la o premiera in mandatul sau de președinte al PSD! Dupa ce a eșuat cu numirile a 3 premieri, Sevill Shhaideh, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, Dragnea jura ca el nu se va mai implica in numirea celui de-al patrulea prim-ministru din PSD.Șeful social-democraților…

- Un incendiu a fost raportat la etajele superioare ale cladirii Trump Tower din New York. Potrivit primelor informații, pompierii suspecteaza un scurtcircuit incendiul fiind localizat pe acoperișul cladirii. Pompierii din New York au fost alertați cu privire la un incendiu care se manifesta la etajele…

- Deghizarea celebrului Nea Marin in președintele Trump a atras simpatia jurnaliștilor de la The Irish Post, care au redat momentele savuroase din platoul Antena 1. Pe poarta surpriza, Nea Marin și-a facut apariția cu un machiaj impecabil și o costumație care se incadra perfect in decorul de la Casa…

- Revelionul prezentant de Dan Negru a ajuns si in presa internationala. Nea Marin care a fost deghizat in Donald Trump a atras simpatia presei straine. "Donald Trump si dansurile irlandeze intr-un clip savuros la o televiziune din Romania", au titrat cei de la The Irish Post.

- Inceputul de an a fost marcat de mișcarile de strada declanșate de adoptarea, in miez de noapte, a Ordonanței 13, care instituia un prag pentru abuzul in serviciu. Aceasta se ridicase ca urmare a dezvaluirilor privind existența unor imixtiuni in actul de justiție a ofițerilor Serviciului Roman de Informații,…

- ”In PSD, din luna martie a inceput sa li se spuna unor colegi: vedeti ca pe Dragnea il vom aresta, il bagam la puscarie, tu esti mai bun presedinte. Probabil si lui Sorin (n.r.: Sorin Grindeanu, fostul premier) i s-a spus. S-a spus si in noua guvernare unor colegi din Guvern", a declarat Liviu Dragnea,…

- Liviu Dragnea a anunțat, joi seara, la Romania TV, ca se ia in caulcul diminuarea numarului de ministere in cadrul Guvernului! Șeful PSD ii cere lui Mihai Tudose sa fie mai calm. ”Cand ești mai calm, aduni mai multe in jurul tau”, i-a transmis Dragnea.”Daca ar fi și mai calm, ar fi mult mai…

- Autoritatea Palestiniana condamna vehement declaratiile presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, oficiali palestinieni argumentand ca este vorba de incalcarea rezolutiilor ONU, iar reprezentantul Romaniei a fost convocat pentru explicatii. …

- Autoritatea Palestiniana condamna vehement declaratiile presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, noteaza Mediafax. Oficialii palestinieni argumenteaza ca este vorba de incalcarea rezolutiilor ONU, iar reprezentantul Romaniei a fost convocat…