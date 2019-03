Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anuntat ca a lovit pozitii ale miscarii islamiste Hamas, dupa ce palestinieni au lansat incarcaturi explozive asupra barierei ce separa Israelul de enclava palestiniana, informeaza duminica AFP. Potrivit unui comunicat al armatei israeliene, palestinieni au lansat incarcaturi explozive…

- Avioane israeliene au efectuat vineri noaptea o serie de lovituri vizand facilitati militare si posturi apartinand miscarii islamiste Hamas din Fasia Gaza, potrivit informatiilor din media locala, citate sambata de dpa potrivit Agerpres. Fortele de aparare ale Israelului au informat pe Tweeter…

- Avioane israeliene au efectuat vineri noaptea o serie de lovituri vizand facilitati militare si posturi apartinand miscarii islamiste Hamas din Fasia Gaza, potrivit informatiilor din media locala, citate sambata de dpa. Fortele de aparare ale Israelului au informat pe Tweeter ca avioanele…

- Bombardamente in Fasia Gaza. "...fortele au atacat un post militar al Hamas din nordul Fasiei Gaza, deoarece acesta a lansat multe dispozitive explozive astazi", a declarat pentru EFE un purtator de cuvant militar israelian.Surse medicale din Gaza au confirmat ca a fost vorba de un atac…

- Fortele israeliene au bombardat duminica noaptea un post militar al miscarii Hamas din nordul Fasiei Gaza, ca raspuns la lansarea mai multor dispozitive explozive in cursul aceleasi zile pe teritoriul sau, informeaza EFE si dpa. "...fortele au atacat un post militar al Hamas din nordul Fasiei Gaza,…

- In raportul lor, cei trei anchetatori mandatati de catre Consiliul ONU al Drepturilor Omului - dar care nu au primit unda verde de la Israel sa se duca pe teren - au examinat violentele care au insangerat manifestatii saptamanale, de la sfarsitul lui martie 2018 si pana in decembrie, in teritoriul…

- Doi adolescenti palestinieni, in varsta de 14 si, respectiv, 18 ani, au fost ucisi vineri de tiruri al armatei israeliene in Fasia Gaza in timpul unor ciocniri si manifestatii de-a lungul barierei ce separa Israelul de enclava palestiniana, a anuntat Ministerul Sanatatii din Gaza, citat de France…

- O racheta a fost lansata dinspre Fasia Gaza spre Israel in timpul noptii de duminica spre luni, urmata de raiduri aeriene impotriva pozitiilor Hamas, a anuntat armata israeliana, informeaza AFP. Sistemul de aparare aeriana al Israelului, Iron Dome, a interceptat aceasta racheta, adauga armata…