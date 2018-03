Stiri pe aceeasi tema

- ♦ Comisia pentru agricultura a Senatului are in dezbatere o initiativa legislativa semnata de parlamentari ai PSD potrivit careia va acorda drept de preemptiune la achizitia de terenuri agricole coproprietarilor, rudelor de gradul I, arendasilor, statului roman, prin Agentia Domeniile Statului, si vecinilor…

- Codul penal prevede la art. 271 ca este infractiune fapta persoanei care impiedica un act procedural si refuza sa furnizeze informatiile solicitate, pedeapsa fiind inchisoare de la trei luni la un an sau amenda. "Fapta persoanei care face afirmatii mincinoase sau nu spune tot ce stie in fata…

- "Am constatat astazi ca majoritatea PSD - ALDE, pur si simplu, a ingropat o solicitare fireasca a PNL ca tot ceea ce inseamna dezbatere pe Legile Justitiei sa fie suspendata si sa asteptam un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia, asa cum reiese din recomandarea Comisiei Europene, din…

- Audierea lui Florian Coldea trebuia sa inceapa la ora 11.00, dar fostul prim-adjunct al directorului SRI a intarziat, intrand in sala in jurul orei 11.20. Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni seara, la TVR, ca este convins ca Florian Coldea "nu va deserta" in comisie secrete ale SRI.…

- Comisia parlamentara de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului privind clarificarea aspectelor ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie se reuneste marti pentru a audia mai multe persoane, printre care Horia Georgescu si Ingrid Mocanu. Potrivit unui anunt…

- Ani la rand, fermierii din judet si nu numai isi arunca deseurile pe terenurile lor, crezand ca este de ajuns sa fie pamanturile lor si sa faca ce vor pe proprietate. Nimic mai fals! In curand, buzoienii cu astfel de indeletnicire neonorabila trebuie sa fie foarte atenti: PROIECT DE LEGE! Cresc amenzile…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans este joi, in Romania, unde a avut programate intalniri cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, dar și cu Comisia parlamentara pentru legile justiței, condusa de social-democratul Florin…

- Marti, 27 februarie a.c., si-a reluat activitatea Comisia parlamentara de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie. La ședința saptamanala au participat toti membrii Comisiei. Lucrarile sedintei au…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat un plan de investitii de 5 mld. euro pentru sectorul agricol francez, indemnandu-i pe fermieri sa imbratiseze o „revolutie culturala“ si sa se desprinda de subventiile UE si de metodele de productie intensiva, scrie Financial Times. El a declarat…

- Comisia juridica a Senatului a dat marti raport favorabil pentru propunerea legislativa a 16 deputati si senatori PNL, potrivit careia radarele rutiere sa fie instalate exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisurile si insemnele distinctive ale Politiei. „Pentru ca, atat prin cadrul…

- Senatorul ALDE de Suceava, Ilie Nita, a anuntat ca proiectul de Lege a Muntelui a primit aviz favorabil in Comisia pentru Dezvoltare regionala, administrarea activelor statului si privatizare din cadrul Senatului. Presedinte al acestei comisii, Ilie Nita a aratat ca aviz favorabil au primit si ...

- Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil, marti, initiativei legislative prin care se propune ca radarele sa se instaleze exlusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.109…

- Intrebat despre oportunitatea recent infiintatei Comisii parlamentare de control privind activitatea directorului SPP, Lucian Pahontu, presedintele Senatului a spus: 'In Romania functia de control a Parlamentului trebuie sa fie exercitata mai pregnant. Pana acum rolul Parlamentului, ca institutie…

- Mesaj dur al presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu dupa ce a iesit de la Comsia Parlamentara. Acesta s-a dezlantuit si a spus ca are telefonul ascultat inca din 2012 si ca asteapta o explicatie din partea SRI.Citeste si: Gigi Becali a facut anuntul: Verii sai s-au predat - atac…

- Veste extrem de importanta pentru șoferi! Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil, marti, initiativei legislative prin care se propune ca radarele sa se instaleze exlusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale Politiei Rutiere. Reamintim, ca, de-a lungul…

- Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil, marti, initiativei legislative prin care se propune ca radarele sa se instaleze exlusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere.Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.109 din Ordonanta…

- Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil, marti, initiativei legislative prin care se propune ca radarele sa se instaleze exlusiv pe autovehiculele care prezinta înscrisuri si însemnele distinctive ale politiei rutiere.

- Birourile Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului au anuntat joi ca infiintarea Comisiei de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP) va fi decisa in plenul reunit marti, la ora 14.00. Potrivit proiectului de infiintare a Comisiei, aceasta va fi condusa de un membru PSD, un vicepresedinte…

- Comisia de aparare a Senatului a amanat marti adoptarea unui raport aferent initiativei legislative a lui Traian Basescu de desfiintare a Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN) prin abrogarea legii de organizare si functionare a acestei institutii. Reamintim faptul ca Academia de Științe…

- Comisia de aparare a Senatului a amanat marti adoptarea unui raport aferent initiativei legislative a lui Traian Basescu de desfiintare a Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN) prin abrogarea legii de organizare si functionare a acestei institutii. Reamintim faptul ca Academia de Științe…

- S-au stabilit audierile in comisia SRI: Tariceanu, chemat pe 20 februarie, Florian Coldea, pe 6 martie. Și fostul sef al SRI George Maior va fi audiat pe 27 februarie la Comisia parlamentara de control al Serviciului, a anuntat marti presedintele comisiei, Claudiu Manda. Primul care va veni la audieri,…

- Presedintele Comisiei de control al SRI din Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a confirmat deja prezenta la audierile de saptamana viitoare, urmand ca in 27 februarie la comisie sa vina George Maior, pe 6 martie Florian Coldea,…

- Liviu Dragnea nu va mai fi audiat in Comisia de Aparare din Senatului, cum propusesera in prima faza liberalii. Acuzatiile sale la adresa generalului Pahontu, seful Serviciului de Paza si Protectie, nu raman, insa, trecute cu vederea. In sensul in care s-a decis, in cadrul sedintei de marti a Comisiei…

- Propunerea audierii presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in Comisia de aparare a Senatului, condusa de Marcel Vela (PNL), pe tema declaratiilor legate de activitatea Serviciului de Protectie si Paza (SPP) a fost respinsa. In schimb, in forul legislativ s-a venit cu soluția ca propunerea de audiere a liderului…

- Claudiu Manda a argumentat ca nu este de competenta comisiei, in conditiile in care scrisoarea se referea la activitatea Serviciului de Protectie si Paza. "Am luat act de solicitarea formulata de doamna Pippidi si am decis in cadrul comisiei ca aceasta nu este de competenta comisiei noastre,…

- Opozitia cere o comisie de ancheta privind votul impotriva Guvernului Grindeanu Parlamentul se reuneste miercuri intr-o sedinta de plen comuna, pe ordinea de zi fiind inscrisa si propunerea de infiintare unei comisii de ancheta privind votul din 12 iunie 2017 din Parlament – motiunea de cenzura impotriva…

- Presedintele Comisiei de aparare a Senatului, Marcel Vela, a anuntat luni ca liderul PSD, Liviu Dragnea, este invitat sa prezinte saptamana viitoare in acest for motivele pentru care unii demnitari au renuntat la serviciile SPP. "Pentru a inchide un subiect delicat si fierbinte, avand in vedere ca…

- „Asa ne trebuie, pentru ca am vorbit, sa ne cheme la audieri”, a afirmat Dragnea, intrebat daca va merge la audieri la Comisia de aparare a Senatului pentru a vorbi despre lucrurile care se intampla in SPP. „Eu voi merge la orice comisie parlamentara care o sa ma cheme, sunt convins ca va merge si…

- Liviu Dragnea va fi audiat de Comisia pentru controlul activitatii SRI Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat în mod "sigur" la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, la o data ce va fi stabilita, a anuntat senatorul Claudiu Manda, seful acestei comisii.…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) nu a cheltuit niciun leu pe sistemul IT, in urma implementarii programului cu Banca Mondiala, toti banii consumati fiind alocati consultantei, a declarat ministrului Finantelor, Ionut Misa, la audierile din Comisia economica a Senatului, citat de cursdeguvernare.ro.…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) intentioneaza sa introduca posibilitatea ca persoanele care au platit contributii pentru veniturile estimate in Declaratia 600 si nu au realizat aceste venituri sa primeasca sumele inapoi, in urma unei regularizari, a anuntat, marti, ministrul Ionut Misa, la audierile…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) intentioneaza sa introduca posibilitatea ca persoanele care au platit contributii pentru veniturile estimate in Declaratia 600 si nu au realizat aceste venituri sa primeasca sumele inapoi, in urma unei regularizari, a anuntat, marti, ministrul de resort, Ionut…

- USR Maramures organizeaza sambata, 20 ianuarie, o intalnire cu mediul de afaceri din Maramures, la care vor participa parlamentarii Silvia Dinica, Cristina Pruna si Claudiu Nasui (foto). La eveniment vor participa si presedintele filialei Maramures, Dan Ivan, precum si deputatul Vlad Durus. Intalnirea…

- Micii fermieri care vor sa cedeze voluntar terenurile agricole pentru comasare pot primi un sprijin financiar de pana la 1.500 de euro/an. Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) anunta ca sprijinul financiar este posibil gratiei...

- Ordinea de preemptiune la cumpararea terenurilor agricole va fi schimbata, urmand sa fie modificate si conditiile de achizitionare a acestora in cazul tuturor cumparatorilor. Noile reguli care vor intra in vigoare chiar din acest ...

- Dintre toți liderii statelor UE și NATO, premierul Ungariei, Viktor Orban, este mai mai mare susținator lui Vladimir Putin. Concluzia apare intr-un raport intocmit de catre Comisia pentru Relații Externe a Senatului american. In aceeași analiza se precizeaza ca una dintre vulnerabilitațile statelor…

- In acest context, ziaristul a facut referire și la gestul sau de protest pe care l-a facut la B1 TV, in direct, vizavi de Șerban Nicolae. Vazand dialogul spumos dintre deputata USR și senatorul PSD, avut chiar in Parlament, Liviu Mihaiu s-a intors cu spatele. "Și doamnei Chichirau a inceput…

- Termenul contractului de arenda a terenurilor agricole va crește de la trei la cinci ani. Parlamentul a votat, la ultima ședința a sesiunii de toamna, modificari ale legislației in acest sens, in prima lectura. „Noile modificari prevad ca contractul de arenda a terenurilor si a altor bunuri agricole…

- Plenul Reunit al Camerei Deputaților și Senatului a aprobat, vineri, cu 253 de voturi „pentru" si 95 de voturi „impotriva", solicitarea transmisa de președintele Comisiei de ancheta, Oana Florea, de prelungire a termenului de depunere a raportului pana pe 31 ianuarie 2018 de catre Comisia speciala de…

- APIA informeaza potentialii beneficiari ca 29 decembrie 2017, inclusiv, este termenul limita de depunere a cererilor pentru ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Cererile se depun la Centrele Judetene ale APIA, respectiv al municipiului București, Condiții pentru…

- Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei au dat marti vot favorabil raportului la proiectul Legii 317 2004 privind CSM, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor, care va intra in dezbaterea plenului Senatului, informeaza Romania TV.Au votat in favoarea raportului 12 de deputati,…

- Aproximativ 40 de magistrati si avocati din Craiova au protestat fata de posibila modificare adusa Legilor Justitiei. Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a dat unda verde raportului la Legea Magistratilor, care va intra marti in dezbaterea Senatului.

- Grupul parlamentar al PMP a parasit marti plenul Senatului, ca urmare a respingerii prin vot a propunerii senatorului Traian Basescu de a fi retrase legile Justitiei de pe ordinea de zi. USR a solicitat, in prima faza, retrimiterea la Comisia de specialitate a legilor Justiției, apoi sesizarea Comisiei…

- Prima lege a Justiției, cea care prevede Statutul magistraților, intra marți la vot în plenul Senatului. Comisia speciala a adus mai multe modificari proiectului. Un amendament important este ca președintele poate refuza motivat o singura data numirea șefilor Parchetului General, DNA și DIICOT.…

- Comisia pentru legile Justitiei a reglementat, luni, capitolul din proiectul care modifica Legea 303/2004 privind Statutul magistratilor referitoare la raspunderea magistratilor, noile amendamente urmand a fi incluse in Raportul care va fi transmis plenului Senatului, care este Camera decizionala.

- La articolul 23 s-a introdus un nou alineat, cu urmatorul cuprins: "Judecatorii si procurorii stagiari nu au dreptul sa dispuna masuri privative sau restrictive de libertate". Amendamentul a apartinut PSD, potrivit agerpres.ro. Comisia parlamentara a reluat, luni, dezbaterile privind amendarea…

- Deputatul USR n-a trecut cu vederea afirmatiile liderului senatorilor PSD, facute in plina sedinta de plen, astfel ca l-a reclamat in doua directii. O plangere a depus-o la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD). O sesizare, la Comisia de disciplina a Senatului. “Nu doar eu am fost…

- Deputatul USR, Cosette Chichirau, a depus luni o plangere impotriva senatorului PSD, Serban Nicolae, la Comisia de disciplina a Senatului, pentru afirmatiile jignitoare publice la adresa sa si a formulat o petitie la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pentru aceleasi fapte.

- Consiliul Suprem al Magistraturii le cere parlamentarilor sa nu se grabeasca cu modificarile la Legile Justiției și sa accepte dialogul cu corpul magistraților, corp al magistraților care iși exprima ingrijorarea cu privire la felul in care majoritatea parlamentara acționeaza in aceste zile. Aceste…

- Plenul reunit al Parlamentului incepe astazi, la ora 11.00, dezbaterea proiectului de buget de stat si a proiectului bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, transmite News.ro . Proiectul legii bugetului de stat pe 2018 a fost adoptat vineri seara in Comisiile reunite de buget – finante…