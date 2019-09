Stiri pe aceeasi tema

- Dupa tensiuni puternice, dialogul a fost reluat marti intre M5S si PD in tentativa de formare a unei noi coalitii de guvernare, dupa destramarea celei dintre Cinci Stele si Liga lui Matteo Salvini. PD si M5S au prevazut sa se reuneasca miercuri din nou pentru a negocia un program comun…

- Franta si Statele Unite au ajuns luni la un acord pentru a pune capat blocajului legat de taxa franceza pentru marile companii din sectorul internetului, cu toate ca presedintele american Donald Trump a refuzat sa spuna daca amenintarea sa cu impunerea unei taxe pe importurile de vineri va fi eliminata,…

- Profitul anual al Apple ar putea fi afectat de noile tarife de 10% anuntate de presedintele american Donald Trump pentru restul importurilor din China, de circa 300 de miliarde de dolari, care nu erau vizate de tarife suplimentare, care ar urma sa intre in vigoare la 1 septembrie, considera analisti…

- Dupa un vot in Senatul francez privind instituirea unei taxe pe cifra de afaceri a giganților IT – vizand inainte de toate firme americane – Donald Trump a anunțat ca are in vedere masuri de retorsiune impotriva Franței, vinurile situandu-se prioritar intre produsele de proveniența franceza importate…

- Oficial, obiectivul reuniunii de la Chantilly, la nord de Paris, organizata sub titlul 'sa facem capitalismul mai echitabil', este acela de a 'deschide calea intre cele mai puternice sapte economii ale plantei pentru reducerea inegalitatilor si pentru o justitie fiscala', a explicat o sursa diplomatica…

- Anual, din ce in ce mai mulți romani aleg sa plece la studii in strainatate, alegand destinații precum Marea Britanie, Franța, Italia, Danemarca sau Statele Unite. Și mai mulți dintre ei sunt interesați de facultațile internaționale, insa frica ii previne sa iși urmeze visul, considerand ca trebuie…

- Parlamentul francez a adoptat definitiv un proiect de lege privind introducerea unei taxe pentru serviciile digitale, ignorand amenintarile cu represalii formulate de presedintele american Donald Trump. Franţa este primul stat din Uniunea Europeană care introduce o astfel taxă, după…

- Franta este primul stat din Uniunea Europeana care introduce o astfel taxa, dupa esecul introducerii la nivel european a unei 'taxe Gafa' (Google, Amazon, Facebook, Apple), care sa vizeze gigantii din domeniul digital. Taxa de 3% pe cifra de afaceri se va aplica retroactiv, de la 1 ianuarie 2019,…