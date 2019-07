Stiri pe aceeasi tema

- Patru medalii - doua de aur, una de argint si una de bronz - este bilantul lui Sorin Cazacu la Campionatul European de Powerlifting rezervat categoriei... The post Sorin Cazacu, patru clasari pe podium la europeanul de powerlifting! appeared first on Renasterea banateana .

- La Pitești, pe stadionul purtand numele fostului mare fotbalist Nicolae Dobrin, a avut loc vineri și sambata finala Campionatului Național de Atletism pentru Juniori I, la patru probe fiind prezenți și atleți de la CSS "Constantin Istrati" Campina, club coordonat de prof. Mihaela Marin. Atleții campineni…

- PE PODIUM… Rezultate remarcabile pentru echipele de minirugby ale clubului Vointa Tanacu la Campionatul National de minirugby – zona Moldova Nord. Echipele conduse de profesoara Simona Ilies au urcat pe podium la ambele categorii de varsta. Vointa Tanacu a participat la Campionatul National de minirugby…

- O delegatie, cu un echipaj medical de urgenta al Serviciului de Ambulanta Judetean Satu Mare, a participat in perioada 4 – 8 Iunie 2019 la Conferinta si Concursul International “RALIUL MEDICAL TRANSCARPATIC 2019”, organizat de Centrul Regional de Ajutor Medical de Urgenta din Transcarpatia – Ucraina.…

- Desfasurat recent, la Pitesti, pe stadionul „Nicolae Dobrin“, Campionatul National Scolar a evidentiat rezultatul inregistrat de Vanessa Evelyna Balaci, chiar daca nu a fost cel mai bun. Sportiva legitimata la LPS „Petrache Triscu“ a reusit o clasare pe locul 2 ...

- La finalul acestei saptamani, la Pitești, au avut loc intreceri de atletism contand pentru Cupa Romaniei, Campionatul Național pentru seniori, tineret și juniori I, dar și pentru Campionatul Național Universitar și Campionatul Național Școlar. Spre cinstea lor, atleții de la CSS "Constantin Istrati"…

- REZULTATE… Doua locuri trei pentru echipajul de la Palatul Copiilor Vaslui la prima etapa a Campionatului National de automodelism, care s-a desfasurat in orasul Pucioasa, judetul Dambovita. In prima etapa a Campionatului National de automodelism, Palatul Copiilor Vaslui a obtinut doar doua locuri 3,…

- Opt judoka legitimați la Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia s-au clasat, sambata, pe podium, la Etapa Euroregionala U 13, U 15 a Campionatului Național, care s-a desfașurat in acest an simultan cu Cupa LPS ”Cetate” Deva. Competiția a fost organizata de catre Federația Romana de Judo, in parteneriat…